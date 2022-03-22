«Что вы мне звоните?»: пленный российский военные оказался не нужен собственной жене — видео

22 марта, 13:12
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Женщина также отказалась признавать, что ее муж причастен к военным преступлениям (Фото:Скриншот видео @Odessa3784/Twitter)

Женщина также отказалась признавать, что ее муж причастен к военным преступлениям (Фото:Скриншот видео @Odessa3784/Twitter)

Пленный российский оккупант, отправленный кремлевским режимом воевать против Украины, оказался не нужен не только своему руководству, но и собственной супруге.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с их телефонным разговором.

Жене пленного россиянина объяснили, что он причастен к убийствам ВС РФ мирных жителей, однако она заявила, что не верит в это и возмутилась, почему ее вообще тревожат по этому поводу.

Видео дня

«Что вы мне звоните?», — разозлилась россиянка, раздраженная рассказами о военных преступлениях мужа.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Россияне Война России против Украины

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