«Что вы мне звоните?»: пленный российский военные оказался не нужен собственной жене — видео 22 марта, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Женщина также отказалась признавать, что ее муж причастен к военным преступлениям (Фото:Скриншот видео @Odessa3784/Twitter)

Пленный российский оккупант, отправленный кремлевским режимом воевать против Украины, оказался не нужен не только своему руководству, но и собственной супруге.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с их телефонным разговором.

Жене пленного россиянина объяснили, что он причастен к убийствам ВС РФ мирных жителей, однако она заявила, что не верит в это и возмутилась, почему ее вообще тревожат по этому поводу.

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«Что вы мне звоните?», — разозлилась россиянка, раздраженная рассказами о военных преступлениях мужа.

Полонений окупант та його тупа самка. pic.twitter.com/tctzfReYQu — CORONAVIRYS ☠ (@Odessa3784) March 21, 2022

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