«Что вы мне звоните?»: пленный российский военные оказался не нужен собственной жене — видео
Женщина также отказалась признавать, что ее муж причастен к военным преступлениям (Фото:Скриншот видео @Odessa3784/Twitter)
Пленный российский оккупант, отправленный кремлевским режимом воевать против Украины, оказался не нужен не только своему руководству, но и собственной супруге.
Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с их телефонным разговором.
Жене пленного россиянина объяснили, что он причастен к убийствам ВС РФ мирных жителей, однако она заявила, что не верит в это и возмутилась, почему ее вообще тревожат по этому поводу.
«Что вы мне звоните?», — разозлилась россиянка, раздраженная рассказами о военных преступлениях мужа.
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