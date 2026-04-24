Из 30 осталось шесть. Пленный оккупант раскрыл масштабы потерь в своем подразделении — видео

24 апреля, 12:55
Google Читайте NV в Google
Из тридцати человек где-то шесть осталось, говорит на видео пленный оккупант (Фото: Скриншот видео / 11 Армейский корпус / Telegram)

Из тридцати человек где-то шесть осталось, говорит на видео пленный оккупант (Фото: Скриншот видео / 11 Армейский корпус / Telegram)

Российский захватчик, который попал в плен к украинским защитникам, рассказал о масштабах потерь в своем подразделении.

Соответствующее видео в пятницу, 24 апреля, было опубликовано в Telegram-канале 11 Армейского корпуса — общевойскового соединения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Реклама

На видео мужчина в военной форме РФ рассказывает, что после подписания контракта с Минобороны РФ и на момент прибытия на передовую их было тридцать.

«Из тридцати человек где-то шесть осталось. И так стабильно», — говорит он.

В описании к видео отмечается, что это интервью было записано в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Военнопленный находится в безопасных условиях и говорит на кадрах добровольно и без принуждения.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 910 военных.

С 24 февраля 2022 года до 24 апреля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 323 460 человек.

Читайте также:
«Почему он из Москвы не забирает». Пленный бурят пожаловался на Путина и рассказал, сколько дней живут российские штурмовики

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Война России против Украины Пленный российские потери

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies