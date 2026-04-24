Из тридцати человек где-то шесть осталось, говорит на видео пленный оккупант (Фото: Скриншот видео / 11 Армейский корпус / Telegram)

Российский захватчик, который попал в плен к украинским защитникам, рассказал о масштабах потерь в своем подразделении.

Соответствующее видео в пятницу, 24 апреля, было опубликовано в Telegram-канале 11 Армейского корпуса — общевойскового соединения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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На видео мужчина в военной форме РФ рассказывает, что после подписания контракта с Минобороны РФ и на момент прибытия на передовую их было тридцать.

«Из тридцати человек где-то шесть осталось. И так стабильно», — говорит он.

В описании к видео отмечается, что это интервью было записано в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Военнопленный находится в безопасных условиях и говорит на кадрах добровольно и без принуждения.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 910 военных.

С 24 февраля 2022 года до 24 апреля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 323 460 человек.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.