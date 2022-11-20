Пленный россиянин просит обменять его на херсонского енота — видео

20 ноября, 20:03
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Пленный оккупант (Фото:скриншот с видео Юрий Соболевский via Facebook)

Пленный оккупант (Фото:скриншот с видео Юрий Соболевский via Facebook)

Пленный оккупант предложил обменять его на енота, которого россияне украли из зоопарка во время бегства из Херсона.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

"Я, Мокашов Олег Анатольевич, рядовой, 75-го года рождения, из города Новосибирска, прошу правительство России поменять меня на херсонского енота", - сказал пленный.

Видео дня

Чиновник отметил, что россиянин предлагает совершенно равноценный обмен по боевому потенциалу.

"Мы даже в плюсе", - добавил он.

https://www.facebook.com/100028374940771/videos/665886308396535
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Оккупант Херсон Херсонская область Пленный

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