«Мы офигели»: пленный оккупант рассказал о своем шоке от войны в Украине — видео 25 июля, 16:34 Пленный оккупант признался, что такого отпора РФ еще не получала (Фото:Скриншот видео СБУ)

Пленный российский оккупант признался, что, несмотря на свой опыт участия в боевых действиях, такой войны, как в Украине, еще не видел.

Об этом он рассказал во время допроса, обнародованного СБУ в понедельник, 25 июля.

По словам рашиста, настолько ожесточенного сопротивления со стороны украинских защитников никто из захватчиков не ожидал.

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«Когда приехали, то ничего сверхъестественного не увидели. А попали в Попасную, как дальше поехали — офигели, конечно… Война, так скажем, второго поколения… То есть, артиллерия работает, а чтобы автомат — такого нет. Я успел за две недели службы заметить: в основном — бегаешь, прячешься от артиллерии. Очень много испуганных», — отметил пленный россиянин.

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