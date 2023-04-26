«Единственная ошибка Путина». Пленный россиянин рассказал, почему не раскаивается в том, что воевал против Украины — интервью NV 26 апреля, 13:30 NV Премиум 35-летний инженер Сергей из Красноярского края не хочет полностью «светить» лицо на фото, чтобы его дети через много лет не осудили действия отца (Фото:Наталия Кравчук/ NV)

NV побывал в единственном в Украине лагере для пленных оккупантов и поговорил с одним из них о войне, мотивации, раскаянии за содеянное и о том, кто отправил их на верную смерть

В небольшом поселке на Западе Украине за колючей проволокой находится лагерь, где содержатся российские военнопленные — мобилизованные граждане, кадровые военные, боевики «ЛДНР» и пресловутые вагнеровцы. Все они попали сюда в результате успешных операций ЗСУ в разных частях страны и теперь ожидают своей очереди на обмен. Причем содержатся в довольно комфортных условиях — все согласно Женевской конвенции, регулирующей права военнопленных.

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35-летний российский инженер Сергей (согласно международным нормам, его фамилия не называется) коротает в лагере четвертый месяц. Он был мобилизован 26 сентября из небольшого городка в Краснодарском крае, а уже 5 февраля на Луганщине попал в плен. Дома у Сергея остались пожилая мать, жена и двое детей. Именно из-за них Сергей частично прикрывает на фото лицо: говорит, что не хотелось бы, чтобы его дети, когда подрастут, нашли этот материал в интернете и осудили его действия.

Тем не менее Сергей дал NV интервью. Об искренности его ответов судить читателю.

— Как вы оказались в Украине?