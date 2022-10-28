«Нам даже конфет дали»: оккупант расплакался, рассказывая об условиях в украинском плену — видео 28 октября, 11:33 Оккупанта растрогало настолько человечное отношение к нему со стороны ВСУ (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

После страшилок кремлевской пропаганды о якобы «зверствах» украинских военных, мобилизованный россиянин, убедившийся на личном опыте, что все это фейки, не смог сдержать эмоций.

Во время интервью он сообщил, что перед отправкой на фронт им выдали устаревшее снаряжение еще времен Чеченской войны, после чего послали с этим практически на убой.

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«Только мы туда (на позиции — ред.) пришли — начался обстрел. Мы залезли в блиндаж… Часа три по нам летели мины… Дом, который стоял рядом, весь разнесло… И подошли как раз армия Украины. Говорят: „Выходите, сдавайтесь“. Мы вышли — нас взяли», — рассказал оккупант.

Когда же его спросили, подвергался ли он в плену насилию, то россиянин это решительно опроверг.

«Нас не били! Нас как бы… Да, некоторые ругаются. Понятно, что все злые на нас. Но нас не били. Нас кормили. Мы курили. Нам дали конфеты, хлеб, который там ни разу не дали. Дали воду», — заявил он, и даже расплакался, растроганный настолько человечным отношением со стороны украинцев, несмотря на все военные преступления российских захватчиков.

Впрочем, будет ли он настолько же искренним в случае возвращения домой после вероятного обмена, неизвестно, поскольку некоторые российские пленные, оказавшись в РФ, начинают подыгрывать пропаганде, обвиняя ВСУ в «издевательствах».