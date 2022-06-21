Пленный пилот-вагнеровец рассказал, как сбрасывал бомбы и сколько за это платит Россия — видео 21 июня, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Вагнеровец успел повоевать всего три дня (Фото:Кадр видео СБУ)

Служба безопасности Украины показала допрос пленного пилота из ЧВК Вагнера, истребитель Су-25 которого сбили из ПЗРК Игла в Донецкой области 18 июня.

Как сообщает пресс-центр СБУ, на допросе он рассказал о том, как сбрасывал бомбы на Украину. При этом пытался оправдываться и говорит, что речь шла только о «нанесении ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника».

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Однако когда увидел на видео результаты ударов России по мирным населенным пунктам, самоуверенность оккупанта куда-то исчезла и он «внезапно» осознал, что это «неправильная, ненужная война».

Первый боевой вылет российский пилот совершил 14 июня, а уже 17-го оказался в плену. Всего оккупант совершал по 1−2 боевых вылета в день.

Он также признался, что на российских истребителях летают и другие наемники, а не кадровые пилоты ВС РФ.

Наемники получают за работу ставку от 200 тысяч рублей в месяц и дополнительные бонусы за количество и результативность вылетов.

Основной целью собственного пребывания в Украине этот пилот считал «задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса», а боевые вылеты — «частными задачками».

18 июня украинские военные из ПЗРК Игла сбили российский истребитель Су-25 в Донецкой области, а его пилота захватили в плен.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что пилотом оказался майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков, который является наемником из ЧВК Вагнера.

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