Пленный оккупант утверждал, что не хотел воевать, но был разоблачен благодаря постам в соцсетях — видео 27 марта, 11:23 Цей матеріал також доступний українською Пленный оккупант входил в военизированную организацию «Молодая республика» (Фото:Коллаж НВ)

Захваченный на Донбассе оккупант пытался убедить украинских военных, что не хотел воевать, однако был разоблачен благодаря собственным постам в соцсетях.

На обнародованном видео житель оккупированной РФ Макеевки Влад Васильченко 2002 года рождения утверждает, что был «призван» якобы насильно.

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В то же время посты пленного в соцсетях свидетельствуют о том, что он является ярым сторонником так называемого «русского мира» и входил в военизированную прокремлевскую организацию «Молодая республика».