Рыл окопы возле ЗАЭС. Сырский показал видео с пленным оккупантом, который «не хочет умирать в 20 лет непонятно за что» 12 июля, 23:11 В видео свою историю рассказал 20-летний россиянин Бояшнев Роман (Фото:Скриншот из видео Сырский/Telegram)

Очередной пленный российский оккупант рассказал, как воевал без еды и воды и рыл окопы возле Запорожской АЭС в Энергодаре.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в среду, 12 июля в Telegram.

В видео свою историю рассказал 20-летний оккупант Бояшнев Роман, которого призвали на срочную службу в Усурийске, в 83 бригаду ВДВ. Роман сказал, что «хотел стать военным».

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Пленный рассказал, как после месяца на Херсонском направлении его батальон выбыл на доукомплектование из-за больших потерь. Затем он оказался в Энергодаре возле ЗАЭС, где российские военные более пяти месяцев только рыли окопы.

На Бахмутском направлении, всего через шесть дней после прибытия, они попали в плен. Позиция их батальона была окружена, и российским оккупантам было предложено сдаться в плен.

Роман говорит, что сдался, потому что не хочет «умирать в 20 лет за непонятно что, и непонятно где».