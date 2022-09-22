Пленный оккупант критиковал войну против Украины, но после обмена «переобулся на лету» — видео 22 сентября, 15:53 Оказавшись в РФ, лицемерный оккупант снова стал агитировать за войну (Фото:Коллаж НВ)

Один из российских оккупантов, захваченных украинскими военными, вернувшись домой в результате обмена военнопленными, продемонстрировал поразительный уровень лицемерия.

Во время интервью журналисту Владимиру Золкину, он уверял, что понял свою ошибку и больше якобы не поддерживает агрессию РФ.

«Здесь (в Украине — ред.) нет нацизма. Нет нацизма!.. Не надо идти сюда воевать», — призвал пленный рашист своих сограждан.

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Однако, как только он попал в РФ, то буквально «переобулся на лету» и сразу же начал раздавать кремлевской пропаганде интервью с критикой Украины.

«Фашизм присутствует в Украине. Дай мне бог сил и здоровья, вернуться, и дать им бой до самого конца», — заявил оккупант.

Напомним, накануне, 21 сентября, между Украиной и РФ произошел масштабный обмен пленными, в результате которого домой вернулись 215 бойцов Сил обороны, в том числе 188 защитников Мариуполя.

В свою очередь Россия получила 55 своих военных и кума главы кремлевского режима Владимира Путина — Виктора Медведчука.

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