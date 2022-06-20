Пленный оккупант рассказал об огромных потерях в боях на востоке Украины — видео допроса

20 июня, 14:00
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Пленный вспоминает Рубежное, где в боях за одну улицу его рота потеряла до 70% личного состава (Фото:Кадр видео СБУ)

Пленный вспоминает Рубежное, где в боях за одну улицу его рота потеряла до 70% личного состава (Фото:Кадр видео СБУ)

Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса пленного оккупанта, который рассказал об огромных потерях в боях на востоке Украины.

Ролик опубликован на странице СБУ в Telegram.

В частности, пленный вспоминает о боевых действиях в Рубежном, где в боях за одну улицу его рота потеряла до 70% личного состава. Это при том, что на восточном участке фронта армия РФ имеет численное преимущество по меньшей мере в 20 раз.

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«Улицу Ленина (сейчас Владимирская — ред.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4… за это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70», — говорит пленный.

Потери оккупационные войска восполняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного «подкрепленную» таким образом бригаду отправили в Северодонецк.

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Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне. Это побудило захватчиков сдаться, чтобы по крайней мере сохранить жизнь.

В настоящее время этот и другие пленные дают показания следователям СБУ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Плен Допрос Война России против Украины

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