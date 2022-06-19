Пленный из «ЛНР» пошел воевать против Украины, чтобы не сесть в тюрьму в четвертый раз — СБУ 19 июня, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ВСУ взяли в плен боевика из так называемой «ЛНР». Мужчина был трижды приговорен к заключению: дважды — за ограбление и один раз — за нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По словам пленного, в 2021 году он снова совершил правонарушение. Ему предложили сесть в тюрьму четвертый раз или подписать контракт на службу у боевиков, и в июле он вступил в ряды «народной милиции ЛНР».

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С началом полномасштабного вторжения России в Украину мужчину отправили на фронт. Правда, «воин» большую часть времени провел под стражей в комендатуре, поскольку его поймали на пьянстве.

В конце мая оккупанты мобилизовали все «резервы», чтобы захватить Северодонецк. Потому и этого боевика освободили из-под стражи, и уже 28 мая он оказался среди «завоевателей», но через три дня боев сдался в плен ВСУ.

«Это не наша война, продолжать ее нет смысла», — говорит мужчина из ОРЛО.

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