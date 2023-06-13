Родные пленных украинцев могут попасть на крючок спецслужб РФ, соглашаясь «выкупить» своих близких — Офис омбудсмена

13 июня, 17:50
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По словам представителя Координационного штаба, в ходе контрнаступательных операций обмены проводятся чаще (Фото:КШППВ / Telegram)

По словам представителя Координационного штаба, в ходе контрнаступательных операций обмены проводятся чаще (Фото:КШППВ / Telegram)

Родственники пленных украинцев могут попасть на крючок российских спецслужб, когда соглашаются на предложение незнакомцев «выкупить из плена» своих близких.

Об этом предупредил представитель Офиса омбудсмена во время встречи с семьями защитников острова Змеиный, сообщает пресс-служба Координационного штаб по обращению с военнопленными в Telegram.

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Во время встречи он предостерег родственников от предложений неизвестных лиц о «выкупе из плена». В Офисе омбудсмена подчеркнули, что в большинстве случаев это мошенники, которые просто заберут деньги у родственников пленных.

«Также такие предложения должны посеять недоверие к органам нашей государственной власти. Кроме того, те, кто рискнет согласиться, могут попасть на крючок российских спецслужб», — сказал он.

Украинцев призвали сообщать о подобных случаях в Координационный штаб и обращаться в правоохранительные органы.

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Представитель Координационного штаба также заявил, что плановая работа по освобождению украинцев удается не всегда. В то же время, по его словам, в ходе контрнаступательных операций обмены проводятся чаще.

«Да, лучше бы был план — каждая мать знала бы, когда вернут ее сына и сколько надо ждать. Была бы определенность. Но россиянам безразлично. Хотят причинить родным как можно больше боли. Это их политика», — сказал он.

В воскресенье, 11 июня, Украина вернула из российского плена 95 человек. Среди них — бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с начала полномасштабного российского вторжения освободила 2526 своих граждан.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Спецслужбы РФ Войска РФ Плен

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