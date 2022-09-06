Среди пленных защитников Мариуполя есть девушка на девятом месяце беременности 6 сентября, 19:22 В плену у оккупантов находятся беременные женщины и женщина с ребенком (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Среди пленных украинских защитников с завода Азовсталь в Мариуполе есть девушка на девятом месяце беременности.

Об этом сообщила супруга пленного азовца, руководительница организации Женщины из стали Наталья Зарицкая во время брифинга.

Она подчеркнула, что тяжелее всего тяжелораненым и женщинам. По ее данным, в плену у оккупантов находятся беременные женщины и женщина с ребенком.

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«Их нужно как можно быстрее освобождать. Особенно есть девушка, которая на девятом месяце беременности, и ей в конце сентября рожать. Каким нужно быть подлым, чтобы держать эту девушку в плену и давить на украинскую сторону и мир по ее обмену», — сказала она.

Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысячи защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания «Украинская правда», с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

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