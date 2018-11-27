Захват украинских военных кораблей: почему на суднах находились сотрудники СБУ

Четырех задержанных украинских моряков на два месяца арестовал подконтрольный Москве Киевский райсуд Симферополя. Это Юрий Будзило, Виктор Безпальченко, Владимир Варимезе, Сергей Цибизов и Андрей Опрыско, сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Суд над захваченными украинскими моряками

Согласно материалам следствия, он опубликовал список имен украинских моряков. В списке - 24 фамилии. Именно о таком количестве задержанных накануне заявила российский омбудсмен. В Украине называли цифру 23.

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Всех захваченных россиянами украинских моряков разделили на три группы. Тех, кто получил ранения, в суд не доставляли, сообщил адвокат украинцев Эдем Семедляев в комментарии Громадському.

Министр иностранных дел заявил, что украинские моряки, которых задержали в России, являются военнопленными, и Россия не имеет права их судить. Климкин отметил, что сейчас важно защитить украинцев хотя бы в ближайшие дни. Для этого ведутся переговоры с Красным Крестом.

Как сообщил журналист Антон Наумлюк, будет происходить рассмотрение меры пресечения тем захваченным украинским морякам, в дело которых вошли адвокаты по соглашению. Адвокаты заключили договоры с родственниками. Судебное заседание начнется не раньше 14:00. По данным Наумлюка, материалы дел уже доставили в суд. Очередной судья сегодня - глава Андрей Долгополов.

Россия открыла относительно инцидента уголовное дело якобы за незаконное пересечение государственной границы.

Что известно о пленных

По имеющимся данным, в плен россиян попало 23 украинских моряка. ВМС ВСУ не подтверждают, но и не опровергают информацию об именах пленных моряков, которые были обнародованы в СМИ. Пока есть подтверждение лишь нескольких имен из этого списка.

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Одним из членов экипажа был 18-летний Андрей Эйдер, сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Родственники подтвердили, что он действительно попал в плен к россиянам. 26 ноября он позвонил своей девушке и сообщил, что его прооперировали.

Проект Повернись живим сообщил, что среди пленных также Роман Мокряк. Его родственники подтвердили это Радио НВ. Он - капитан малого бронированного артиллерийского катера Бердянск. Ему 31 год. До аннексии Мокряк служил на единой украинской субмарине в Крыму. Ее захватили россияне, но он не изменил присяге.

Журналистка Виктория Гера сообщила о пребывании в плену Богдана Небелицы, командира малого бронированного артиллерийского катера Никополь. Ему 24, родом из Сумской области. Небелица был среди тех курсантов академии ВМС имени Нахимова в Севастополе, которые отказались присягнуть России. Они пели гимн Украины, когда российские военные спускали с флагштока украинский флаг и поднимали свой.

Небелица закончил свое обучение в институте ВМС Одесской морской академии. В начале ноября он готовился к командованию Айленд, которые передали Украине США. Родственники Андрея Артеменко подтвердили Радио НВ, что он находится в плену. Он находился на судне Бердянск. Ему 24 года. Также среди моряков был 27-летний Василий Сорока.

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Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков заставляют под давлением давать ложные показания. Об этом он рассказал в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV 26 ноября.

Двое жителей Крыма

По его словам, на тот момент экипажи судов находились в разных местах, в частности, в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. Трое раненых военнослужащих находились в больнице города Керчь. Воронченко отметил, что лично знает моряков, которые давали показания на видео, обнародованном ФСБ. Он подчеркнул: двое из них являются выходцами из Крыма, их родители проживают на полуострове, в связи с чем на них будет оказываться давление. Он добавил, что с этими военными уже встретились адвокаты.

В ответ на вопрос, действительно ли на борту украинских судов были сотрудники СБУ, как утверждали в ФСБ, командующий ВМС заявил: "Они могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле".

Служебное задание СБУ

Глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что на борту кораблей ВМС Украины, захваченных пограничными катерами ФСБ в Керченском проливе, находились сотрудники военной контрразведки СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи с контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей О Службе безопасности Украины. В сообщении говорится, что контрразведчики находятся на передовой "бок о бок с боевыми побратимами ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы более четырех лет российской агрессии".

Допрос и показания моряков

Ранее в ФСБ сообщили, что допросили украинских моряков. В частности, старшего лейтенанта Андрея Драча, который находился на катере Никополь, комендора-сигнальщика, матроса катера Никополь Сергея Цибизова и командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Пивдень ВМС Украины капитана 3-го ранга Владимира Лесового.

ФСБ опубликовала видео этого допроса, на котором сотрудники ВМС заявляют, что якобы нарушили "территориальные воды" Российской Федерации в море. На этой записи видно, что моряки читают подготовленный заранее текст.

Андрей Драч на видео заявил, что "береговая охрана Российской Федерации неоднократно предупреждала, что украинские корабли нарушают российское законодательство", а украинские корабли зашли в "территориальные воды РФ".

В ФСБ также заявили, что нашли среди украинских моряков двух сотрудников СБУ, одним из которых был Андрей Драч. По словам ФСБ, эти сотрудники Службы безопасности Украины якобы были координаторами провокации.

Владимир Лесовой на видео говорит, что "сознательно игнорировал" запросы со стороны России и осознавал, "что действия украинских судов оказывают провокацию". Он сказал, что выполнял приказ и планировал осуществить переправку кораблей из порта Одессы в порт Мариуполя.

Сергей Цибизов, как и Драч, на видео, снятом ФСБ, заявил о якобы нарушении Украиной "территориальных вод РФ".

Анатолий, отец Андрея Артеменко, отметил в интервью НВ, что не располагает информацией о состоянии сына. По его словам, в ВМС ему об этом не сообщили.