В ООН заявили России, что «обеспокоены» пытками гражданских и военнопленных украинцев
ООН (Фото:ООН / Facebook)
Группа экспертов ООН отправила стране-агрессору России письмо, в котором «выразила обеспокоенность» применением пыток российскими оккупантами против украинских гражданских и военнопленных.
Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Эксперты ООН сообщили, что среди случаев пыток были удары электрическим током и симуляция казней с целью получения разведданных, принуждения к признаниям или из-за вероятной поддержки украинских сил.
Такие действия привели к повреждению внутренних органов, трещинам костей и переломам, инсультам и психологическим травмам у многих украинских гражданских и военнопленных.
Группа экспертов ООН высказала предположение, что методы, используемые российскими военными, могут быть одобрены руководством РФ.
4 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что 86% украинцев, попавших в плен к РФ, подверглись пыткам различного характера.