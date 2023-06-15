В ООН заявили России, что «обеспокоены» пытками гражданских и военнопленных украинцев 15 июня, 23:01 ООН (Фото:ООН / Facebook)

Группа экспертов ООН отправила стране-агрессору России письмо, в котором «выразила обеспокоенность» применением пыток российскими оккупантами против украинских гражданских и военнопленных.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперты ООН сообщили, что среди случаев пыток были удары электрическим током и симуляция казней с целью получения разведданных, принуждения к признаниям или из-за вероятной поддержки украинских сил.

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Такие действия привели к повреждению внутренних органов, трещинам костей и переломам, инсультам и психологическим травмам у многих украинских гражданских и военнопленных.

Группа экспертов ООН высказала предположение, что методы, используемые российскими военными, могут быть одобрены руководством РФ.

4 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что 86% украинцев, попавших в плен к РФ, подверглись пыткам различного характера.