Мужчина с яблоком. Как выжил в плену маркетолог и доброволец Максим Колесников — история, рассказанная им самим 9 марта, 22:10 Эксклюзив NV Максим Колесников вернулся в Украину в результате обмена, который состоялся в начале февраля (Фото:Андрей Качор)

Максим Колесников, до войны — успешный столичный маркетолог, который пошел добровольцем на фронт 24 февраля 2022 года, рассказал NV, как попал в плен и сделал все возможное, чтобы это его не сломило.



4 февраля, когда из плена возвращались 116 украинских военных, один из них попал в объективы встречающих журналистов с яблоком в руках. Тогда военный сказал, что держит в руках яблоко впервые почти за год и признался: «Боюсь пробовать».

Видео дня

Это был 45-летний Максим Колесников, когда-то столичный маркетолог, коорый присоединился к армии еще во время АТО и служивший в 26-й артиллерийской бригаде. Колесников рассказал NV свою историю.

До полномасштабного вторжения работал директором по маркетингу в крупной финансовой компании. Я последние 16 лет работал на этой должности в разных компаниях. Моя жизнь была достаточно комфортной и неплохо обеспеченной. У меня есть жена и две дочери. Много путешествовал. Учился также на психоаналитика. В этом году должен был защищать диплом и начинать практику — была идея взять первого пациента в этом году и проводить тренировочный психоанализ.

Я отложил эти планы до окончания войны. Сейчас я не могу вернуться к обучению. Я в армии, и не планирую ее покидать, если военно-врачебная комиссия не примет другое решения. А после победы я планирую вернуться к планам стать психотерапевтом.

Полномасштабное вторжение застало меня дома. Позвонил по телефону тесть, у него возле дома уже рвались бомбы, и они планировали ехать на дачу за город. Она недалеко от Киева и Житомирской трассы в небольшом городке. Туда война пришла на вторую неделю, и семья эвакуировалась.

Нас разбудил звонок. У меня был собран рюкзак, ведь я понимал, что вполне возможно будет война. Все необходимое было с предыдущего раза со времен АТО. Кое-что докупил, павербанк, еще некоторые вещи. За день до того заправил полный бак в машине, чтобы у жены на всякий случай была возможность не стоять в пробках на бензоколонках, которые, я предполагал, пострадают. Я оделся, надел берцы, поцеловал жену и пошел в военкомат [ТЦКиСП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки]. Меня отправили в мою воинскую часть, в ту бригаду, к которой меня приписали после АТО. Вечером нас отвезли в расположение нашей бригады.

Первые бои рядом с нами произошли через два дня. Там была попытка высадки десанта. А потом с 3 марта у нас начались сражения именно в нашей зоне. Они дошли до нас, была попытка войти на территорию части [в Киевской области]. Мы были в окружении две недели, были ежедневные обстрелы. Несколько раз россияне пытались зайти к нам. Мы отбивались. У нас была небольшая часть, немного людей.

20 марта утром к нам на территорию уже зашли несколько танков, один ребята повредили, довольно смело убили экипаж с помощью гранатомета муха, что обычно невозможно — танк целый, а экипажу пришел каюк. Но все равно нам больше нечем было остановить танки, и за восемь часов стало понятно, что мы их и не остановим, у нас достаточно много погибших. Командир принял решение о сдаче в плен. После этого выстрелы закончились.

Появились спецназовцы сил спецопераций РФ, которые взяли нас в плен. Спецназ передал нас Росгвардии и 21 марта нас вывезли на территорию Беларуси, где продержали два дня на каком-то складе. Военная полиция провела первичные допросы — сугубо анкетные данные, потому что наши документы потеряли, их не было.

Через несколько дней нас двумя партиями отвезли в Брянскую область в СИЗО. Там забрали местных преступников и устроили такой лагерь для содержания пленных. В начале всех пленных, из того, что мы слышали из разговоров в коридорах, было примерно 60% гражданских и 40% военных, то есть гражданских было больше. Там нас содержали на условиях строгого режима. Сначала очень долго не работало отопление, было очень-очень холодно. Это был конец марта, но там еще снег был, даже в мае было холодно.

Всего у меня было четыре допроса. Сначала был допрос следственного комитета РФ относительно нашего участия в событиях 2014−2016 годов — Майдан, АТО. Допрашивали, кто что делал в 2014 году, как относились к Януковичу и так далее. Также были вопросы об обстоятельствах попадания в плен. Затем были допросы со стороны ФСБ. Они были более пространные, здесь уже интересовались боевыми действиями, были ли иностранные инструкторы в части, иностранное оружие, стреляли ли мы по мирным жителям, знаем ли что-нибудь о ядерном оружии, грязной бомбе. Затем у нас была процедура идентификации — у нас несколько раз сняли отпечатки пальцев, взяли ДНК-тест, а затем еще сделали сканирование лица. Проверяли нас по каким-то своим базам примерно месяц-полтора. А потом повторились два тех же допроса, и нам дали протоколы этих допросов почитать и подписать. Мы проходили как свидетели по их делам, то есть там не было ничего о том, что мы военнопленные, а свидетели. Там же фиксировалось место допроса, так мы узнали, где находимся, когда начали читать эти протоколы.

Кормили нас так ужасно, что при всем этом, например, утром не могли есть ничего, кроме хлеба, остальное просто выливали. Съедали хлеб и немного чая, которого давали литр на 14 человек. Кто-то спросил, почему так мало чая. Пришли и со словами «Кому здесь мало чая?» избили тех, кто просил еще чаю. И вообще били достаточно часто.

На какие-либо вопросы о происходящем они нам сначала отказывались отвечать. Нам не говорили ничего, кроме того, что спецоперация проводится по плану, и все у них хорошо вроде бы. А также [рассказывали] о том, что Польша почти напала на Украину, и вот они уже почти договорились с ней, как разделить Украину.

В этот бред мы не верили, но больше ничего не было известно. Вот когда они захватили Мариуполь, то об этом они нам рассказывали охотно и были очень горды этим. Они нам начали носить по камерам компьютерный монитор, в который была вставлена флешка с записью передачи Никиты Михалкова Бесогон о том, как на Азовстали были азовцы, что они фашисты, их надо всех повесить, и они никогда не выйдут из РФ.

31 мая нам впервые дали телевидение, принесли телевизор с Т2, и мы увидели, что их уже нет на севере Украины. Об этом они нам, конечно, рассказывать не хотели. И потом нам телевизор давали примерно раз в десять суток где-то до 20 сентября, когда у них была объявлена мобилизация. Там у них было очень много плохих новостей, и они не хотели, чтобы мы об этом знали, и потом нам больше ничего не давали смотреть и читать.

В октябре — ноябре нам дали книги, которые пробыли у нас где-то полтора месяца, потом у нас их забрали. И больше у нас ничего такого не было. Никакой информации. Нам ничего не рассказывали о текущих событиях, но очень продвигали эту тему о Польше, с которой все поделят. Нам летом даже часто задавали вопрос, мол, какое гражданство будете получать — польское или российское, то есть украинского больше не будет. Мы и так в это не верили, но к тому времени у нас уже была информация, что дела у них идут плохо. И мы уже знали, что наши попадали в Брянской области в 20 км от нас в какой-то склад, потому что между собой вертухаи говорили, что недалеко от них наша ракета прилетела, и вот они обсуждали, как хорошо, что здание СИЗО — крепкое сооружение советских времен с толстыми стенами.

О Херсоне мы узнали, только когда вертухаи между собой об этом говорили, где-то в середине декабря.

Я пытался приучать себя к мысли, что это неизвестно на сколько. Я знал, что обычно практика обменов такова, что заканчивается война, а потом начинают обменивать пленных. Я не верил, что они смогут с нами справиться, тем более что еще в марте было очевидно, что быстрая война у них не удалась, и это надолго. Я думал о том, что это, может быть, на два года минимум, и, соответственно, настраивал себя, что это такой марафон, что не нужно быстро использовать свои ресурсы, чтобы преодолеть эту дистанцию. Поэтому я себя настраивал, что надо себя сохранить психически, в первую очередь, и как-то построить себе такую систему, чтобы не стать доходягой.

У Солженицына описано, как люди меняются в российских лагерях, в ГУЛАГе. Я осознавал, что стать доходягой — не мой вариант, и я должен сохраниться как личность. Главным здесь было отвлечь себя и окружающих от мысли о том, где мы находимся и в каких обстоятельствах. Это было довольно тяжело из-за постоянного голода. Но нам определенным образом удавалось отвлечься благодаря общению и мыслям о том, что нас ждет в будущем после плена, после войны.

Благодаря образованию психолога я уже имел представление о человеческой психике, из каких частей она состоит, какие части себя нужно контролировать, о восприятии боли и т. д. Конечно, привыкаешь ко всему, и впоследствии постепенно притупляются реакции. Это нормально, так работает адаптация. Если бы мы так остро реагировали на все происходящее, как впервые, то никаких ресурсов организма и психики не хватило бы. Поэтому я контролировал себя, насколько это было возможно. В этом мне помогало то, что я отвлекался на окружающих, в частности, чтобы поддерживать их. Я тратил на это достаточно своего ресурса, но меня это тоже поддерживало из-за обратной реакции. У нас было, наверное, несколько десятков тем для разговоров. Там очень важно общаться, и невозможно все время говорить только о еде, хотя, бесспорно, в этой ситуации таких разговоров не избежать.

Мы общались с другими мужчинами, у которых есть дети, об их развитии, о том, как они взрослеют, как родителям помочь им сформироваться. Общались об отношениях, в частности, отношениях с женщинами, как они выстраиваются. Иногда я провоцировал других на дискуссии, чтобы люди даже спорили между собой. Это тоже нужно, ведь там накапливается такое раздражение, и из-за того, что ты не можешь направить его на источник этого раздражения — на вертухаев, тюремщиков, то начинаешь конфликтовать с окружающими. И эти конфликты нужно было урегулировать, насколько это возможно. Ведь были и молодые ребята, у которых много адреналина, и спорить — это нормально, главное, чтобы это не выходило за какие-то рамки.

Так что иногда было полезно спровоцировать какие-то дискуссии, потому что гораздо лучше спорить о том, кто лучше — блондинки или брюнетки, чем о том, кто съел бОльший кусок хлеба, например. Ведь негативную энергию все равно нужно как-то канализировать. Там был еще один товарищ, который это мастерски делал. Мы начинали общаться, и он намеренно занимал такую позицию человека, который против, не согласен с другими. Коллектив разделялся, и несколько раз получалась довольно интересная дискуссия.

Например, однажды была дискуссия о женщинах и феминизме. Или как выбирать себе жену — там было много молодых ребят, а все, у кого была семья, очень скучали по родным, постоянно о них вспоминали, и им было приятно вспомнить, за что дорожишь этим человеком, что вы даете друг другу. До кого-то в этот момент доходило, что он недостаточно делает для своей жены. Кое-кто говорил, что понял, что был недостаточно внимателен к своим детям или слишком суровым. Для кого-то открытием стало, что они хотят заниматься вовсе не тем, чем занимались, и много лет потратили на то, на что не стоило. То есть из наших разговоров иногда даже получался такой психотерапевтический эффект.

Допросы в начале закончились быстро, и все дни были достаточно типичными. Шесть утра — подъем и исполнение гимна РФ. Потом застилание постели, кто хотел, делал зарядку какую-то, кто просто умывался, и мы ожидали завтрак. Он был около семи, и на завтрак было 100−120 граммов какой-нибудь каши, в хорошем случае густой. Два-три раза в год она была даже сладкая — например, на Рождество дали сладкую кашу. А так на протяжении многих месяцев она была никакая — ни сладкая, ни соленая. «Ячка» или гречка чаще всего. Потом — уборка в камере и ожидание утренней проверки, когда нас всех выводили в коридор, мы становились в позу заключенного. Нас считали вертухаи, что-то спрашивали. Например, когда у нас был телевизор, то спрашивали, какие новости, что мы увидели, чтобы мы громко рассказывали, какие новости мы узнали. Это если были новости, хорошие для них. Потом ожидание обеда, потому что больше ничего не происходило. В 12:00 обед, затем снова ожидание ужина до 17:00. Где-то в половине девятого — вечерняя проверка. Десять часов вечера — отбой и сон.

В промежутках они очень не хотели, чтобы мы спали, и постоянно это проверяли. Иногда получалось найти какое-то местечко немного отдохнуть, но это было до того, как стало холодно, ведь в этих случаях спали на полу, а с конца октября в камере стало очень холодно. Некоторые могли вздремнуть на корточках.

Развлекали себя в основном разговорами — о фильмах, книгах, о хобби. Кто-то был рыбаком или охотником. Разговаривали о приготовлении пищи. Кто о чем мог рассказать. Были знатоки сельского хозяйства — рассказывали, каких животных выгоднее содержать, как правильно кормить свиней на сало или на мясо. Несколько раз говорили о диалектах украинского языка. Бывало, что вечером иногда пели, но очень тихо, потому что они тогда заставляли петь их песни. И это, кстати, часто бывало, типичный день — они заставляют несколько раз петь свой гимн, потом еще «катюшу», «день победы», это три песни, которые почему-то входили в обычную программу.

На прогулку однажды в мае вывели и до середины июля не выводили. Затем с середины лета выводили на 5−6 минут во двор. Но приказали, что если кто нас спросит, то мы должны ответить, что на прогулке бываем не менее часа, на случай какой-то проверки. Они несколько раз сами провоцировали, проверяли, что мы ответим. И если ты не говоришь, что гулял больше часа, то нужно было, например, присесть 200 раз.

Мы должны были заучить на память правила поведения подозреваемых и обвиняемых. И они у нас каждый раз спрашивали по пунктам, что запрещено, какие обязанности. Там 48 пунктов всего — их нужно было наизусть знать, и были такие вертухаи, которые требовали, чтобы мы знали их дословно и точный порядок. Это, пожалуй, самое бессмысленное — учить их на память и помнить их номера. Такая попытка контролировать людей. Среди самих правил тоже было немало бессмысленных — например, курить следует в специально отведенных местах, хотя сигарет нам не выдавали. А еще запрещено содержать домашних животных. При этом в правилах было написано, что хранить еду нужно в соответствующем месте, и как-то ребята из соседней камеры оставили себе хлеб с обеда на ужин, и были наказаны, ведь на строгом режиме оставлять еду себе нельзя, это вроде как подготовка к побегу.

Запрещено было употреблять нецензурную лексику, хотя у самих в каждом предложении было не менее трех «матов». Все время ругались. Конечно, в армии тоже выражаются, да и выражения бывают яркие, эмоциональные, а здесь у человека настолько бедный словарный запас, что без нецензурных выражений не может подобрать слова, чтобы что-то сказать.

Мы не знали ни об обстрелах [энергетической инфраструктуры, ситуации в стране. Конечно, они убеждали нас, что все ужасно и что мы все замерзнем, и то, что я увидел по возвращении, как живут люди, рассказывающие о том, как приспособились, это было приятной неожиданностью. Я думал, что дела обстоят хуже, но Украина неплохо держится, как для воюющей страны, в которой бизнес работает ограниченно, и многие уехали. Я думал, что вообще сфера заведений общественного питания умерла, а продажи бытовой техники не происходят. Но я увидел, что ситуация совсем иная.

Обмены начались осенью, активно стали забирать людей из нашего СИЗО и уже от нас не могли этого скрыть. Когда обменивали других людей, мы очень радовались, потому что это было подтверждением того, что процесс идет, и каждый хотел, чтобы с ним это произошло как можно скорее. Конечно, предварительно тебе никто не говорит, что будет обмен.

31 января перед ужином, когда мы ничего не ожидали, открылась дверь в камеру. Мы все выстроились, и я услышал свою фамилию и еще одного парня. Нам сказали «с вещами на выход». Конечно, была надежда, что это обмен. Но сдерживали себя, ведь могло оказаться, что это переводят в другую камеру или в другой СИЗО. Нам выдали форму — то, что нашли на складе, и на следующее утро нас повезли, завязав глаза. Но при этом не завязали руки — это было хорошим знаком. Нас привезли на военный аэродром, и когда погрузили в самолет, то уже сказали, что везут на обмен. Всегда есть определенный страх и нежелание себя слишком позитивно настраивать, чтобы потом не было тяжелого «приземления», если ожидаемое не произойдет.

Я хочу посоветовать всем, кто находится в стрессовых условиях — не только в плену, это и война, боевые действия и т. д. — учите песни. Учите тексты песен, потому что когда нам можно было немного попеть то, что нам хочется, это действительно отвлекает, даже когда ты сам про себя можешь попеть. Особенно, когда мы пели на украинском вместе с другими. Чем больше песен вы знаете, тем легче вам поднять себе настроение и отвлечься.

И второе: никогда в стрессовой ситуации не забывайте о том, что она закончится. Легко поддаться и потерять надежду, что «неизвестно когда», это, возможно, «никогда». Все плохое кончается. И важно в плохой ситуации об этом помнить. Когда сдаешься морально, тебе становится плохо и физически.

Мне кажется, что родным пленных важно понимать, что к ним вернутся люди немного другие, которые пережили тяжелый опыт и которые где-то изменятся, но именно усилителем для них были мечты и воспоминания о семье. Надо подготовиться, что эти люди вернутся к вам сначала физически, телом, и только потом полностью, постепенно. Не торопитесь их «возвращать». Дайте им время прийти в себя и будьте терпеливы. А тем, кто вернулся, я хотел бы посоветовать: вспоминайте это как ужасный, но все же опыт, из которого можно что-то вынести.

Я уверен, что у каждого в этой ситуации была определенная переоценка своей жизни. Хоть что-то из этого нужно вынести. Лично я убедился, что выбрал достаточно важный для себя путь. Мы общались о том, что, возможно, мы сделали не так, что попали в плен. Первое время, когда я об этом думал, я выяснил для себя, что ничего бы я не изменил. Как бы я изменил? Разве что не пойти 24 числа в военкомат. Но я не мог не пойти, как и не мог в свое время не пойти в АТО, когда получил повестку.

Конечно, плен — тяжело, и это опыт, которого никому не пожелаешь. Также у меня еще больше выкристаллизовалось желание в будущем помогать людям. Я понял, как важно помогать другим, когда ты кое-что понимаешь о себе, помогать понять это другим.

