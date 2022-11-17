Украинские пленные смогут писать письма домой: разъяснение Минреинтеграции

17 ноября, 01:06
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В письмах можно писать о семейных новостях, вложить детские рисунки и всячески поддерживать пленника (Фото:t.me/minre_ru)

В письмах можно писать о семейных новостях, вложить детские рисунки и всячески поддерживать пленника (Фото:t.me/minre_ru)

Украинские пленные смогут писать письма домой из российского плена. Переписка отлажена в обе стороны.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что соответствующие договоренности достигнуты с участием Красного Креста. Речь идет о переписке, которая гарантирована статьей 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Доставку писем в обе стороны организует Красный Крест.

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"Связь будут обеспечивать между семьями и военнопленными, статус которых подтвержден Красным Крестом", - говорится в сообщении.

Страна-получатель имеет право цензурировать письма, поэтому рекомендуется писать политически нейтральные письма, не оценивать военные действия или политическую ситуацию, а также не передавать информацию, которая может навредить украинским военным.

В письмах можно писать о семейных новостях, вложить детские рисунки и всячески поддерживать пленника.

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Не следует указывать местожительство, номера телефонов, адреса электронной почты, другие данные, которые могут использоваться для идентификации.

Адрес проживания следует указывать только на внешнем конверте.

Важно правильно подписать и упаковать письмо. Это ускорит и упростит передачу письма.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Пленные Война в Украине Война России против Украины Минреинтеграции

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