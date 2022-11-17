Украинские пленные смогут писать письма домой: разъяснение Минреинтеграции
В письмах можно писать о семейных новостях, вложить детские рисунки и всячески поддерживать пленника (Фото:t.me/minre_ru)
Украинские пленные смогут писать письма домой из российского плена. Переписка отлажена в обе стороны.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сообщается, что соответствующие договоренности достигнуты с участием Красного Креста. Речь идет о переписке, которая гарантирована статьей 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Доставку писем в обе стороны организует Красный Крест.
"Связь будут обеспечивать между семьями и военнопленными, статус которых подтвержден Красным Крестом", - говорится в сообщении.
Страна-получатель имеет право цензурировать письма, поэтому рекомендуется писать политически нейтральные письма, не оценивать военные действия или политическую ситуацию, а также не передавать информацию, которая может навредить украинским военным.
В письмах можно писать о семейных новостях, вложить детские рисунки и всячески поддерживать пленника.
Не следует указывать местожительство, номера телефонов, адреса электронной почты, другие данные, которые могут использоваться для идентификации.
Адрес проживания следует указывать только на внешнем конверте.
Важно правильно подписать и упаковать письмо. Это ускорит и упростит передачу письма.