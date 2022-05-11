Не «ЛНР». Пленные оккупанты заявили, что они из Луганской области — видео
Пленные убедительно заявляли, что они из Луганской области, а не из псевдореспублики (Фото:Кадр видео Госпогранслужба)
Во время контрнаступательных действий в Харьковской области украинские силы уничтожили 30 оккупантов, еще двух взяли в плен.
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Видео с пленными показала Госпогранслужба.
Оккупанты оказались жителями Красного Луча.
При этом они убедительно заявляли, что они из Луганской области, а не из псевдореспублики «ЛНР».
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