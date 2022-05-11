Не «ЛНР». Пленные оккупанты заявили, что они из Луганской области — видео 11 мая, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Пленные убедительно заявляли, что они из Луганской области, а не из псевдореспублики (Фото:Кадр видео Госпогранслужба)

Во время контрнаступательных действий в Харьковской области украинские силы уничтожили 30 оккупантов, еще двух взяли в плен.



Война России против Украины — главные события 11 мая

Видео с пленными показала Госпогранслужба.

Оккупанты оказались жителями Красного Луча.

При этом они убедительно заявляли, что они из Луганской области, а не из псевдореспублики «ЛНР».

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