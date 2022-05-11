Не «ЛНР». Пленные оккупанты заявили, что они из Луганской области — видео

11 мая, 11:06
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Пленные убедительно заявляли, что они из Луганской области, а не из псевдореспублики (Фото:Кадр видео Госпогранслужба)

Пленные убедительно заявляли, что они из Луганской области, а не из псевдореспублики (Фото:Кадр видео Госпогранслужба)

Во время контрнаступательных действий в Харьковской области украинские силы уничтожили 30 оккупантов, еще двух взяли в плен.

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Видео с пленными показала Госпогранслужба.

Оккупанты оказались жителями Красного Луча.

При этом они убедительно заявляли, что они из Луганской области, а не из псевдореспублики «ЛНР».

Видео дня
https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/700787094521202/
https://www.youtube.com/embed/9PzGnlip-GA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   ЛНР Луганская область Пленные Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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