СБУ «расколола» пленных диверсантов из ЧВК Вагнера 17 октября, 16:59 Злоумышленники участвовали в похищениях и пытках украинцев (Фото:СБУ)

Украинские правоохранители получили признательные показания от диверсантов из российской ЧВК Вагнера, захваченных на прошлой неделе в Харьковской области.

Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе СБУ.

Во время допроса захватчиков была получена исчерпывающая доказательная база их военных преступлений и зверств, совершенных в регионе во время его временной оккупации ВС РФ.

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В частности, находясь на территории Изюмского района, злоумышленники проводили так называемые «зачистки» местного населения и «охотились» на участников АТО и ООС.

Всех похищенных мужчин российские диверсанты помещали в трехметровую земляную яму и содержали без воды и питания, подвергая их жестоким пыткам.

«Оккупанты проводили допросы и пытались угрозами и пытками выбить информацию о других патриотически настроенных жителях региона. Эти и другие факты зверств позволили сообщить рашистам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.