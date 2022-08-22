«Кому-то вонзали в рану иглы». Защитники Мариуполя рассказали об обращении оккупантов с пленными 22 августа, 17:48 Защитники Мариуполя с позывными Википедия, Манго и Вишня, которые были тяжело ранены и удерживались в плену оккупантов (Фото:скриншот видео / AZOV media / YouTube)

Защитники Мариуполя, вернувшиеся из российского плена, во время пресс-конференции в понедельник, 22 августа, рассказали об условиях, в которых оккупанты удерживают военнопленных.

Боец Азова Владислав Жайворонок (позывной Википедия) подчеркнул, что Россия применяет против пленных все возможные средства давления.



«Что касается лечения, России нужен был факт, что нас как-то „лечили“. Фактически это было не лечение, а сохранение жизни, чтобы мы просто дожили до возможного обмена… В первую очередь было очень сильное психологическое давление. Россия не давала никакой связи с родными, с окружающим миром. Психологическое давление обосновывалось тем, что „вы никому не нужны“, „вы проигрываете в этой войне“, „вам некуда звонить“… Тяжелораненые находятся в больнице, но уже с первых дней начинается моральное давление, допросы», — сказал он.

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Защитник добавил, что его начали допрашивать еще до того, как он начал получать антибиотики после ампутации.

«Кому-то иглы вонзали в рану, кого-то пытали водой. Некоторые ребята получали недостаточно лечения… Даже когда сторона противника не могла помочь какому-то нашему раненому, она не обращалась за помощью. Мы получали самый минимум медикаментов, а иногда и не получали необходимых», — рассказал он.

Некоторые тяжелораненые находились не в больнице, а в лагере для военнопленных в оккупированной Еленовке: «Мы можем только догадываться, какие там были пытки».

Боец Азова Денис Чепурко (позывной Манго) рассказал, что во время допросов оккупанты избивали его и хотели, чтобы он подписал «показания» против своего командования.

«Нас выгоняли на так называемый обыск, раздевали догола, заставляли приседать. Тех, кто поднимал голову, начинали сразу бить… [Во время допросов]… хотели, чтобы мы давали показания, что мы разбомбили город — сбросить всю свою вину на нас. Угрожали расстрелом», — сказал он.

Манго добавил, что десять пленных спали на полу в комнате метр на метр, им давали 600 граммов непитьевой воды на двое суток. По его информации, Красный Крест с гуманитарной помощью не пустили в колонию в Еленовке.

Боец Дмитрий Усиченко с позывным Вишня, служащий в ГУР Минобороны, добавил, что оккупанты во время «следственных действий» угрожали пленным физической расправой и расстрелом.

«Я не знаю, что они хотели, наверное, чтобы мы признались, что мы убивали мирное население, хотя мы такого не делали», — сказал он.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты во временно захваченном городе спешат до 24 августа превратить местную филармонию в тюрьму, чтобы устроить показательное судилище над военнопленными защитниками Мариуполя.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, страна-террорист Россия может провести показательное судилище в День независимости Украины 24 августа. Семьи защитников Азовстали обратились к МККК и ООН с призывом не допустить судилища, которое противоречит всем международным законам об обращении с военнопленными.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

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