Человек с яблоком. Доброволец Максим Колесников вернулся на службу после плена и реабилитации 4 апреля, 21:29 Максим Колесников (Фото:Андрей Качор / Facebook)

Украинский военных Максим Колесников вернулся на службу в армию после российского плена и двух месяцев реабилитации.

Об этом Колесников написал в Twitter во вторник, 4 апреля.

Украинский воин напомнил, что вернулся из плена ровно два месяца назад. За это период он набрал 16 кг веса, а вчера, 3 апреля, вернулся на службу в ВСУ.

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«Сегодня 2 месяца как я вернулся из плена. +16 кг веса, +терабайт информации о том, что пропустил, +бесчисленные мегатонны счастья от общения с родными и близкими. Вчера вернулся на службу в ВСУ», — пишет он.

Фото: Max Kolesnikov/Twitter

4 февраля, когда из плена возвращались 116 украинских военных, Колесников попал в объективы встречающих журналистов с яблоком в руках. Тогда военный сказал, что держит в руках яблоко впервые почти за год, и признался: «Боюсь пробовать».

До войны Колесников был успешный столичным маркетологом, который пошел добровольцем на фронт 24 февраля 2022 года, а 20 марта он попал в плен.