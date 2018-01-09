"Пленки Курченко": В ГПУ заявили, что Саакашвили отказался от экспертизы своего голоса

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили отказывается предоставить образцы своего голоса для проведения экспертизы аудиозаписей разговора с украинским олигархом Сергеем Курченко.

Об этом в интервью 5 каналу рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает Интерфакс-Украина.

"Он никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи", - сказал Енин.

По его словам, в ближайшее время будут обнародованы результаты официальной экспертизы аудиозаписей разговоров Саакашвили и беглого бизнесмена Курченко.

Напомним, что Михеила Саакашвили подозревают в содействии членам преступной группировки окружения бывшего президента Виктора Януковича. Инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса предусматривает от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы.

Генеральная прокуратура подозревает, что политическую деятельность Саакашвили спонсировал украинский олигарх Сергей Курченко, который вместе с другим окружением Виктора Януковича сбежал из Украины. Деньги должны были пойти на организацию "акций неповиновения" для устранения действующей власти в Украине.

ГПУ считает, что Саакашвили получил от Курченко $500 тысяч для проведений акций протеста, и была обнародована аудиозапись в подтверждение этих подозрений. Саакашвили заявил, что не знаком с Курченко.