Россия удерживает в плену 126 украинских женщин — Минреинтеграции 27 июня, 17:45 17 октября Украина вернула 108 женщин из российского плена (Фото:Андрій Єрмак / Telegram)

Страна-агрессор Россия удерживает в плену 126 украинских женщин, большинство из которых являются гражданскими лицами.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

«По данным Национального информационного бюро, по состоянию на конец июня 2023 года в российском плену находится 126 женщин. Из них 46 военных и 80 гражданских», — отметили в ведомстве.

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Отмечается, что 23 из пленных женщин имеют детей.

«У 14 военных есть 23 ребенка и у 9 гражданских — 15 детей», — уточнили в министерстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина с начала полномасштабного российского вторжения освободила 2526 своих граждан.