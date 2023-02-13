ГУР: Украина работает над возвращением из плена защитников Мариуполя и острова Змеиный

13 февраля, 16:19
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Обмен пленными (Фото:ОПУ)

Обмен пленными (Фото:ОПУ)

Украина работает над возвращением из российского плена военных ВСУ, которые обороняли остров Змеиный и Мариуполь.

Об этом сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов, пишет пресс-служба ГУР в Telegram.

«Действительно, часть защитников Змеиного, значительная часть защитников Мариуполя и Азовстали находятся в рашистском плену. Продолжается работа над тем, чтобы каждый вернулся домой», — сказал Юсов.

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Он добавил, что те военные, которые уже вернулись из плена, сейчас проходят процесс реабилитации, постизоляционного сопровождения и возвращаются к нормальной жизни.

4 февраля Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 116 украинцев, среди которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления. Также удалось вернуть тела двух погибших иностранных волонтеров.

https://www.youtube.com/embed/FiyqWbEPWo4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Пленные Войска РФ Плен Обмен пленными Военная разведка Остров Змеиный ГУР МО

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