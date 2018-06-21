Платный въезд в центр Киева. Почему нововведение может вызвать протест автовладельцев

Идею платного въезда могут внедрить в столице, чтобы снизить поток автомобилей, сообщает Институт генерального плана Киева. По словам экспертов, в Киеве зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей, из них 760 тыс. - легковые. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Пробки в Киеве

Транспортные проблемы усиливают авто, следующие в Киев из других регионов и населенных пунктов Киевской области. Ежедневно в утренний час пик в столицу въезжает 100 тыс. авто, большинство из которых проезжает центральную часть города - объездных магистралей недостаточно.

Проблема транспортного трафика и парковки в столице приобрела хронический характер, отметил начальник коммунальной организации Киевгенплан Сергей Броневицкий. Вместе с генпланом города сейчас разрабатывают комплексную схему транспорта и план размещения гаражей и автостоянок.

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Эти документы должны оптимизировать движение транспортных средств. Как отметил Броневицкий, перед тем как предложить ряд мер для решения проблемы, институт детально изучил опыт европейских городов - Лондона, Парижа, Берлина и др.

"Все европейские столицы придерживаются основных принципов. Во-первых, это приоритет общественного транспорта над частным транспортом, пешехода - над автомобилем, жесткий контроль над соблюдением правил парковки. К сожалению, у нас такого контроля нет. У нас могут с легкостью припарковать машину на Прорезной или на Крещатике, возле Бессарабки на 3-4 часа, заплатить потом 10 грн. Это не соответствует рыночной стоимости и снижает пропускную способность улиц", - рассказал Броневицкий.

Мотивация оставить машину дома

Платный проезд в центр города - это лишь одна из гипотез, которую сейчас отрабатывают проектировщики института, добавил Броневицкий.

Ежедневно в утренний час пик в столицу въезжает 100 тыс. авто

По его словам, речь идет о том, чтобы сделать пешеходными определенные улицы и площади, или ограничить временно на них движение.

Специалисты института также установили, что 10% легковых авто можно перехватить на въездах в город, разместив перехватывающие паркинги. Это около 7 тыс. мест для стоянок. Для ограничения транзита центром столицы проект предусматривает завершение строительства Подольского мостового перехода, правобережных подходов к Подольскому и Дарницкого мостовых переходов через Днепр.

Первоочередным является строительство Железнодорожного шоссе от Надднепрянского шоссе до бульвара Дружбы народов. На расчетный период предполагается удлинение Подольского мостового перехода до Воздухофлотского проспекта.

По плану, в результате этих действий часть населения пересядет на общественный транспорт. Кроме того, предлагается ограничить строительство паркингов, установить тарифы на парковку с индексом увеличение в сторону центральных территорий.

"Крещатик является транзитным во многих направлениях. Пока у нас нет объезда центра города, делать платный въезд в эту часть будет сложно. Начнутся протесты со стороны водителей, причем адекватные. Потому что нет альтернативы", - отметил эксперт убранистики Григорий Мельничук.

К транзиту центром города также прибегают водители, приезжающие из городов под Киевом

Однако нужно учитывать время и средства, которые будут необходимы на реализацию проектов строительства объездных мостов, добавил он. Как отметил Мельничук, Киев не настолько богатый город, чтобы одновременно строить большое количество новых развязок.

Современные урбанисты осознали, что автомобиль в большом городе - не всегда самый удобный способ передвижения. В Лондоне автомобильный поток движется медленнее велосипедиста. В общем водители в Великобритании тратят 106 дней жизни на поиск парковок. А жители Лос-Анджелеса проводят в пробках в среднем 90 часов в год.

Города, которые ввели свободные зоны от автомобилей

Запрет на большую часть трафика на определенных улицах города ввели в Мадриде. За въезд на территорию, свободную от машин, которые растянулись почти на квадратную милю, придется заплатить штраф в размере более 100 долларов.

Из-за загрязнения воздуха в Париже с 2016 года автомобилям, выпущенным до 1997 года, был закрыт въезд в центр города по будням. Запрещен въезд в центр города планируется ввести в Осло до 2019 года.

Опыт развитых стран - это приоритет движения пешехода и общественного транспорта, а не частного

На 6 лет раньше, чем будет введен такой запрет по всей Норвегии.

Новый район для одного китайского города сразу проектировался так, чтобы за 15 минут пешком можно было добраться в любую часть города. В 2016 году о решении закрыть доступ к центру столицы для машин с дизельными двигателями заявили в Афинах.

Также запрет до 2020 года планируют ввести в Лондоне. Сейчас городские власти там ограничивают использование дизельных авто в некоторых районах. В часы пик сбор с авто составляет более 12 фунтов. В Милане, чтобы избавиться от большого трафика владельцу авто, который оставляет машину дома, принято выдавать ваучер стоимостью билета на автобус или поезд. Два года назад в Мехико приняли решение, регламентирующее управление рядом транспортных средств в центре города только в течение двух дней рабочей недели и двух суббот в месяц.