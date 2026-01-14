В Украине заработала платформа UDRIVE — первая в стране система для онлайн-покупки новых автомобилей от официальных дилеров с интеграцией Дія.Підпис. На одном сайте объединены дилеры разных марок, а весь путь — от первого сравнения моделей до подписания договора — проходит в одной цифровой системе. Таких решений по полноте цифровизации процесса в Украине ранее не было.

Когда вы решаете купить новое авто, жизнь на несколько недель-месяцев превращается в квест: десятки сайтов разных брендов, разные отзывы, терминология, частые поездки в салоны. По подсчетам UDRIVE, в среднем этот процесс занимает примерно два месяца.

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Ключевая причина затянутых решений — информация распылена между разными сайтами. Каждый бренд структурирует данные по-своему и использует свою терминологию. Потенциальные покупатели, которые выбирают между авто разных брендов, вынуждены собирать картинку с разных сайтов, форумов и социальных сетей, пытаясь понять, что на самом деле стоит за ценой и комплектациями.

UDRIVE решает эту проблему через систему единого формата данных: характеристики и комплектации автомобилей разных марок приведены к единому стандарту. Человек видит автомобили в одном интерфейсе, по одинаковой логике, может сравнить несколько вариантов по ключевым параметрам в несколько кликов — вместо отдельных таблиц или заметок.

Фото: UDRIVE

Прозрачность цены и цифровой документооборот

Отдельный акцент сделан на прозрачности ценообразования. Платформа на основе информации от официальных дилеров и импортеров автоматически рассчитывает стоимость авто с учетом выбранной комплектации и текущего курса валют, поэтому покупатель четко понимает, как формируется финальная сумма и сколько именно осталось оплатить. Это помогает избежать ощущения «скрытых опций».

Документооборот также переведен в онлайн. Интеграция с Дія.Підпис позволяет подписать договор без обязательного визита в салон, а оплату провести через клиент-банк. Пользователь в любой момент имеет доступ к своему заказу, может отслеживать статус в режиме 24/7 и получает автоматические оповещения о каждом следующем шаге. Если нужен тест-драйв, его можно запланировать в удобное время, приехав в салон уже с конкретным выбором.

Фото: UDRIVE

Как это работает

UDRIVE структурирует путь покупки в несколько последовательных этапов:

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клиент находит и сравнивает модели разных брендов в одном интерфейсе

выбирает формат взаимодействия: консультация, тест-драйв или онлайн-покупка

выходит на связь с дилером, который видит полную историю выбора

при необходимости проходит тест-драйв

оформляет все формальности через Дія.Підпис или офлайн с оплатой через клиент-банк

в выбранный день получает авто

В дальнейшем будет введена доставка автомобиля на дом. Но уже сейчас все ключевые шаги собраны в одном сценарии, где покупатель сам решает, что делать онлайн, а что — в салоне.

Фото: UDRIVE

К платформе уже подключились все официальные дилеры Škoda в Украине, а также дилеры Hyundai, Ford, Renault, Suzuki, SEAT и CUPRA.

Стратегическая цель команды — сократить время покупки минимум в пять раз.

Рынок подержанных авто давно имеет свои онлайн-площадки, а официальные дилеры — отдельные сайты. До запуска UDRIVE в Украине не существовало сервиса, где весь цикл покупки нового автомобиля от разных официальных дилеров происходил бы внутри одной системы.