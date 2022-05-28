РФ попытается развить захват Лимана в наступление, однако ВСУ держат «хорошо организованную оборону» — Минобороны Британии 28 мая, 10:08 Цей матеріал також доступний українською Разрушенные дома в Лимане после российских атак, спутниковый снимок (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

На фоне установления контроля над городом Лиман (Донецкая область) российские силы в ближайшие дни, скорее всего, сконцентрируют приоритетные усилия в этом районе на новых попытках форсирования реки Северский Донец.

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Об этом в своей ежедневной оценке ситуации в Украине сообщает 28 мая Минобоороны Великобритании.

Там предполагают, что захват большей части Лимана российскими войсками «вероятно, является подготовительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбассе» — в частности на города Славянск и Краматорск.

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В британском Минобороны напоминают, что Лиман имеет важное значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а рядом находятся важные железнодорожные и автомобильные мосты через реку Северский Донец.

«В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, скорее всего, отдадут приоритет форсированию реки», — прогнозируют в Минобороны Великобритании, напоминая, что на данный момент основные усилия России сосредоточены в 40 км к восточнее, в районе Северодонецка.

Там также обратили внимание на заявление главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина, который заявил о намерении провести фиктивный «референдум» о присоединении к РФ, если оккупанты полностью захватят Донецкую и Луганскую области Украины. «Если бы России удалось захватить эти территории, Кремль, скорее всего, счел бы это существенным политическим достижением и представил бы российскому народу как оправдание вторжения», — полагают в британском Минобороны.

«Тем не менее, ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить большой урон России», — напоминают британские специалисты о том, что выполнить цели Кремля армии РФ может быть не так легко.

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