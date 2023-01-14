Готовятся к длительной войне. Россияне переводят экономику на «военные рельсы» — разведка 14 января, 11:09 Оккупанты (Фото:ГУР)

По данным украинской разведки, Россия проводит подготовку к длительной войне против Украины, в связи с чем реорганизовует экономику и военно-промышленный комплекс.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Отмечается, что таким образом страна-агрессор хочет усилить потенциал российских оккупантов и создать условия для операций, которые планировала осуществить в самом начале войны.

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В ГУР отметили, что привлечение всех российских военных ресурсов на войну против Украины, а также недавняя замена начальника Генштаба ВС РФ свидетельствуют и о военных неудачах России.

13 января в украинской разведке сообщили, что страна-агрессор пытается создать двухмиллионную армию оккупантов и сформировать стратегические резервы. В ГУР не исключают, что руководство РФ в ближайшее время объявит о проведении очередной волны мобилизации.