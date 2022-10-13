«Планы РФ потерпели сокрушительное поражение». Военный эксперт проанализировал продвижение ВСУ на юге Украины

13 октября, 14:51
Эксклюзив НВ
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Контрнаступление ВСУ на южном направлении, октябрь 2022 года (Фото:Генеральный штаб ВСУ/facebook)

Контрнаступление ВСУ на южном направлении, октябрь 2022 года (Фото:Генеральный штаб ВСУ/facebook)

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире Радио НВ рассказал о ходе продвижения украинского контрнаступления на юге и почему у аэродрома Чаплинка есть все шансы стать новой Чернобаевкой.

Характер продвижения ВСУ на юге устойчив и успешен. Все разговоры о том, что контрнаступление ВСУ приостановилось, не соответствуют действительности. Только за последние несколько недель освобождено более 29 населенных пунктов. То есть речь идет о постепенном продвижении ВСУ, причем на нескольких направлениях.

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Дмитрий Снегирев

Военный эксперт

В настоящее время ВСУ фактически нависают над Бериславом. Это ключевой опорный пункт российской обороны, их логистическая составляющая.

https://www.youtube.com/watch?v=7jQ3n9A59eU&t=12s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Второе направление продвижения — это возможный захват ключевого населенного пункта Снигиревка, 38 км до Херсона. В случае взятия под контроль ВСУ Берислава мы фактически рассечем российскую группировку на правом берегу Днепра.

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Отступление от Берислава до Новой Каховки — примерно до 10 км, а Новая Каховка — это вода в Крым. Водоснабжение оккупированных территорий Крыма, по моему мнению, было одной из ключевых задач так называемой спецоперации. Соответственно, взятие Новой Каховки решает экономическую составляющую дальнейшей военной кампании не в пользу РФ.

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Контроль над Бериславом позволяет ВСУ держать под огневым контролем правый берег Днепра и некоторые локации на левом, а также позволяет держать под огневым контролем аэродром Чаплинка, с которого российскими авиасоединениями осуществляются ракетные и бомбовые удары по позициям ВСУ на территориях Херсонской и Запорожской областей.

Есть все основания полагать, что Чаплинка в ближайшее время может стать новым украинским мемом типа Чернобаевки. Если удастся парализовать работу Чаплинского аэродрома, то ближайший аэродром для российских оккупантов — это Джанкой на территории АР Крым, а это дополнительные проблемы для российских оккупантов.

Поэтому мы можем говорить о том, что ВСУ создали предпосылки для деоккупации территории Херсонской области на правом берегу. Неслучайно наши западные партнеры, в частности британская разведка, предполагает, что деоккупация Херсонской области может состояться до католического Рождества. То есть в ближайшее время.

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Еще один очень показательный момент по Херсонской области — фактически заблокировано продвижение россиян со стороны так называемой криворожской группировки (т.е. нависание группировки российских войск над промышленными районами Днепропетровской области).

Именно поэтому, в качестве возмездной акции, россияне постоянно наносят ракетные и ракетно-бомбовые удары исключительно по жилым районам Днепропетровской области, прежде всего по Никополю.

https://www.youtube.com/watch?v=C-mLkQwkx2A&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9D%D0%92

Аналогичная ситуация происходит и с успешным продвижением украинских войск в направлении админграницы с Николаевской областью и блокированием возможностей захвата Николаева.

Угроза дальнейшего продвижения врага в направлении Николаева и Одессы локализована. То есть планы РФ по отчленению Украины от черноморских портов потерпели сокрушительное поражение.

Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Крым Николаев Одесса Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная агрессия Разведка Херсон Херсонская область Юг Украины Николаевская область Джанкой Контрнаступление Радио НВ Война России против Украины Чернобаевка деоккупация

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