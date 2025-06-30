Российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить всю Украину, поэтому «нет никакого смысла писать о его планах оккупировать Одессу». Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

«Планировать может сколько угодно, у него не получится. Украина же планирует уничтожение режима Путина. Вот и все. Помните об этом. Все от нас зависит», — написал Коваленко.

Реклама

Колумнист Financial Times Гидеон Рахман в своем материале привел слова неназванного европейского чиновника, который считает, что сейчас главная цель России — Одесса.

При этом без Одессы Украина потеряет доступ к своему главному порту.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не должна допустить потери Украины и Молдовы, поскольку это откроет путь для дальнейшей агрессии России против других государств. По его словам, Москва стремится захватить Одессу, а дальше — выйти к границе с Молдовой и Румынией.

«И, наконец, снова мы здесь, в нашем прекрасном городе, в Одессе. Этот прекрасный город является целью для России. Она хочет уничтожить его, как уничтожила бесчисленные города и села на оккупированных территориях. Российские военные планы направлены на этот регион — Одессу, а затем на границы с Молдовой и Румынией», — заявил президент во время саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который проходил в Одессе.