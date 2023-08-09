В Харьковской области в руках у ребенка взорвался планшет, девочка погибла

9 августа, 01:02
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Планшет стоял на зарядке и, по данным полиции, взорвался в руках у ребенка (Фото:Поліція Харківської області / Facebook)

Планшет стоял на зарядке и, по данным полиции, взорвался в руках у ребенка (Фото:Поліція Харківської області / Facebook)

В Харьковской области в селе Павловка Богодуховского района 11-летняя девочка погибла от удара током планшета, сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным полиции, девочка играла дома на планшете, и он взорвался у нее в руках. Сообщение поступило правоохранителям ночью 7 августа.

«Предварительно установлено, что девочка во время просмотра планшета, который находился на зарядке, получила смертельную травму от поражения током», — заявили в полиции.

Видео дня

Поліція Харківської області / Facebook
Фото: Поліція Харківської області / Facebook
Поліція Харківської області / Facebook
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Окончательную причину смерти устанавливают.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Планшет Харьковская область Несчастный случай

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