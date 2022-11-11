Плановые отключения 12 ноября затронут Киев и семь областей Украины — Укрэнерго
Киев во время отключения электроэнергии 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В субботу, 12 ноября, будут действовать плановые отключения света в Киеве и семи областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Плановые отключения будут действовать с 00:00 по 24:00 и затронут:
- Киев;
- Киевскую область;
- Черниговскую область;
- Черкасскую область;
- Житомирскую область;
- Сумскую область;
- Харьковскую область;
- Полтавскую область.
В других областях Украины отключения не прогнозируются.
Укрэнерго призывает украинцев продолжать сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.
Утром 11 ноября в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света в больших объемах. Также экстренные отключения были введены в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.