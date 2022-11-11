Плановые отключения 12 ноября затронут Киев и семь областей Украины — Укрэнерго

11 ноября, 21:49
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Киев во время отключения электроэнергии 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киев во время отключения электроэнергии 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В субботу, 12 ноября, будут действовать плановые отключения света в Киеве и семи областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Плановые отключения будут действовать с 00:00 по 24:00 и затронут:

  • Киев;
  • Киевскую область;
  • Черниговскую область;
  • Черкасскую область;
  • Житомирскую область;
  • Сумскую область;
  • Харьковскую область;
  • Полтавскую область.

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В других областях Украины отключения не прогнозируются.

Укрэнерго призывает украинцев продолжать сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

Утром 11 ноября в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света в больших объемах. Также экстренные отключения были введены в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

https://www.youtube.com/embed/IX9NDxdJBwQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Электроэнергия Свет Укрэнерго

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