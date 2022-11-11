Плановые отключения 12 ноября затронут Киев и семь областей Украины — Укрэнерго 11 ноября, 21:49 Киев во время отключения электроэнергии 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В субботу, 12 ноября, будут действовать плановые отключения света в Киеве и семи областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Плановые отключения будут действовать с 00:00 по 24:00 и затронут:

Киев;

Киевскую область;

Черниговскую область;

Черкасскую область;

Житомирскую область;

Сумскую область;

Харьковскую область;

Полтавскую область.

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В других областях Украины отключения не прогнозируются.

Укрэнерго призывает украинцев продолжать сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

Утром 11 ноября в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света в больших объемах. Также экстренные отключения были введены в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.