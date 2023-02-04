«Путин не врубается, что происходит». Кремль требует план захвата Киева, но заноза для оккупантов — Угледар — Яковина о наступлении РФ 4 февраля, 17:17 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Dmitry Lobakin/Pool via REUTERS)

В России снова составляют план захвата Киева, считает международный обозреватель NV Иван Яковина. Но делают это, по его мнению, только потому, что этого требует диктатор Владимир Путин.

В то же время сейчас для армии РФ занозой на фронте является Угледар. Почему серьезное наступление Ф будет именно в этом районе Донецкой области, Яковина рассказал в эфире Radio NV.

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В лучшей форме армия РФ была в начале своего вторжения, когда были ВДВ, такие всякие спецназы, Кантемировская, Таманская дивизия и Первая гвардейская танковая армия — все, что хочешь. А сейчас всего этого не осталось.

А Украина наоборот, получается, все круче и круче. Теперь у российской стороны есть стада «мобиков», плохо вооруженных, обученных, которых реально очень много. Но страшной, кошмарной боевой силы они из себя не представляют.

И чем дальше, тем больше будет этот разрыв в уровне технического оснащения украинской армии и российской. Это все видят, это все понимают. Это понимают даже в Кремле, поэтому и решили сейчас действовать.

Надо первым делом сказать, что украинские чиновники очень много сейчас говорят о подготовке Россией большого наступления. Зеленский говорил: «Я думаю, что Россия очень хочет какого-то большого реванша и, думаю, она начала его». Я с ним согласен, скорее всего России сейчас остро необходим реванш, особенно в преддверии выступления Путина перед обеими палатами федерального собрания, которое должно состояться в 20-ых числах февраля.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ждет наступление в районе 24 февраля. Я думаю, прямо 24 не будет. Я думаю, может быть и раньше, чтобы Путин уже в своем послании к федеральному собранию отрапортовал о каких-то успехах. Но Резников говорит, что может начаться наступление на Донбассе или на юге Украины.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия готовится к «максимальной эскалации, собирает все силы, какие у нее есть. Мы понимаем, что сейчас на карту поставлено все, в ближайшие две-три недели мы не исключаем никакого сценария».

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что российская армия попытается целиком захватить Луганскую и Донецкую области, при этом в наступление с территории Беларуси он не верит.

И западные военные эксперты тоже считают, что Россия готовит наступление. И поэтому, подозреваю, западные страны дают сейчас так много оружия Украине. Но в самой РФ, особенно внутри Министерства обороны и Генштабе, несколько другой взгляд на все происходящее.

Важные истории, российское независимое издание, опубликовало интересный материал, в котором рассказало о том, как видят ситуацию на фронтах сейчас изнутри российского Министерства обороны. Их источник, близкий к министерству обороны России, сказал, что военные понимают, что стратегическое наступление российской армии в Украине сейчас невозможно. Имеется в виду полномасштабное, огромное, с захватом половины Украины. Вот такого наступления точно в Минобороны России говорят, что не будет.

Причины две. Нехватка качественной бронетехники и боеприпасов, а также неспособность верховного командования страны реально оценить ситуацию на фронте. То есть, Путин не врубается, что происходит на фронте, он видит картину абсолютно искаженной.

Этот источник издания говорит, что планы снова пойти на Киев действительно рисуются. Кто-то их сочиняет, но только потому, что этого требует руководство страны (читаем — Владимир Путин). Путин требует, чтобы ему составили план захвата Киева.