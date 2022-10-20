Подоляк объяснил, в чем заключается настоящий «план Суровикина» по Каховской ГЭС

20 октября, 21:39
Поделиться:
Подоляк заявил, что оккупанты хотят взорвать дамбу, чтобы остановить контрнаступление Украины (Фото:пресс-служба ОП)

Подоляк заявил, что оккупанты хотят взорвать дамбу, чтобы остановить контрнаступление Украины (Фото:пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, зачем командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин хочет взорвать временно захваченную Каховскую ГЭС.

В Twitter Подоляк сообщает, что настоящий «план Суровикина» по Каховской ГЭС включает:

  1. Минирование дамбы и трансформаторов.
  2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию.
  3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.

Видео дня

«Россия готовит техногенную катастрофу», — подчеркнул он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1583153900903096320

Ранее президент Владимир Зеленский в четверг, 20 октября, заявил, что российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и уже подготовили все для осуществления теракта.

Инфографика: НВ

Американский институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские власти готовят информационную почву, чтобы оправдать планируемое отступление россиян и значительные территориальные потери в Херсонской области.

Эксперты отметили, что обвинения Суровикина в адрес Украины, в частности, ложь о якобы губительных для мирного населения «планах ВСУ» и затоплении Херсона, могут быть подготовкой к российскому удару по Каховской ГЭС, которая станет «операцией под фальшивым флагом».

https://www.youtube.com/embed/Z9MldsRbSUo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия ГЭС Михаил Подоляк Сергей Суровикин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X