Нереальные сроки и дефицит боевой мощи. Что не так с планами нового большого российского наступления — анализ ISW 8 февраля, 08:38 Военнослужащие ВСУ под Бахмутом (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Российское наступление может оказаться слишком поспешным, а России может не хватить боевой мощи, чтобы добиться своих нереалистичных целей по захвату Донбасса.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 7 февраля.

Российское военное командование, вероятно, спешит начать крупномасштабную наступательную операцию по захвату Донецкой области — в нереальные сроки и, возможно, без достаточной боевой мощи, полагают аналитики. Минобороны Великобритании в своей сводке от 7 февраля высказало предположение, что Россия, скорее всего, пыталась начать крупную наступательную операцию по выходу на административные границы Донецкой области с начала января 2023 года, но завоевывать территорию оккупантам удавалось лишь по несколько сотен метров в неделю. В британском Минобороны объясняют столь медленный темп нехваткой боеприпасов и недостатком маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления. Там также считают, что Россия вряд ли сможет нарастить боевую мощь, необходимую для того, чтобы существенно повлиять на исход войны, тогда как российское военное командование продолжает требовать нереалистичных и стремительных наступлений.

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ISW напоминает, что давал схожую оценку 28 января — о том, что российское руководство снова планирует решительное наступление, основываясь на ошибочных предположениях о военных возможностях армии РФ. В Институте тогда отмечали, что оккупантам может не хватить боевой мощи, необходимой для проведения более чем одной крупной наступательной операции. Еще в декабре ISW фиксировал признаки того, что Кремль ведет подготовку к наступлению в начале 2023 года, однако тогда аналитики оценивали, что соотношение времени и пространства может помешать России наступать быстро и широкомасштабно, поскольку Украина близится к сезону весенней распутицы, который непригоден для маневренной войны.

Тем временем российские «военкоры» продолжают озвучивать беспокойство из-за вероятной неспособности России обеспечить быструю и многоплановую наступательную операцию в сжатые сроки. Один из провоенных блогеров заявил, что российские войска могут попасть в ловушку, пытаясь начать многочисленные наступательные операции, как они это сделали весной 2022 года. Он высказал предположение, что вместо этого армия РФ должна сосредоточиться на постепенном наступлении — мол, оно бы привело к большим потерям среди украинских сил. «Военкор» также высказал мнение, что вместо лобовой атаки российскому военному командованию следовало бы уделить первоочередное внимание истощению и нарушению тылового обеспечения украинских сил. Другой «военкор» заявил, что России необходим «кулак для прорыва фронта» вместо «нынешней тактики, когда каждый батальон, бригада и округ проводят локальные наступательные действия, тратя свой ресурс на планомерный захват полей и «зеленок».

Министр обороны России Сергей Шойгу провел 7 февраля редкую пресс-конференцию о ходе войны — вероятно, в попытке представить ведомство эффективным военным аппаратом на фоне попыток реформирования армии РФ и ее подготовки к новому наступлению, а также во время подготовки почвы для длительных операций в Украине. Шойгу заявил, что российские войска якобы «успешно» развивают операции под Бахмутом и Угледаром, и назвал ряд населенных пунктов, которые якобы недавно взяли под свой контроль оккупанты.

По информации украинской разведки, российская госкомпания Газпром создает собственные частные силы безопасности — как считают в ISW, это попытка подорвать роль частных военных компаний (ЧВК), усилить и нормализовать военизированные формирования, связанные с государством. ГУР Минобороны Украины сообщило 7 февраля, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уполномочил дочернюю компанию Газпрома — Газпром нефть — создать собственное охранное предприятие. Также в ГУР опубликовали документ, согласно которому его учредителями станут Газпром нефть с долей в уставном капитале 70% и частная охранная организация Стаф-центр с долей 30%. Хотя, как пишет ISW, для государственных и частных энергетических компаний не является чем-то необычным создание сил безопасности для защиты своих активов, в украинском ГУР отметили, что создание этой ЧВК связано с напряженностью между Кремлем и финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Россия может использовать эти «силы безопасности» Газпрома для целей, отличных от защиты российских энергетических активов, полагают в Институте изучения войны.

Госдума России формализовала институт социального обеспечения на оккупированных территориях Украины с целью дальнейшего укрепления [незаконного] административного контроля над ними. Дума приняла в первом чтении четыре законопроекта, касающихся соцобеспечения жителей оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Эти документы якобы определяют минимальный уровень дохода, пенсионные выплаты, больничные, пособия в связи с беременностью и родами, социальную поддержку ветеранов и инвалидов, а также позволяют жителям подавать документы для получения таких пособий на украинском языке без нотариально заверенного перевода на русский. В ISW констатируют, что на сегодня эти законопроекты представляют собой самый высокий уровень попытки оккупантов «интегрировать» схем соцвыплат в законодательство РФ [хотя попытка аннексия территорий Украины остается юридически ничтожной — прим. ред].

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские силы провели ограниченные атаки в районе Сватово и Кременной;



войска РФ продолжают наземные атаки вокруг Бахмута;

оккупанты не добились подтвержденных территориальных завоеваний на южном направлении;

Россия пытается развивать железнодорожную инфраструктуру, чтобы повысить эффективность военной логистики;

Минобороны России подготовило законопроект, разрешающий всем военнослужащим, включая призывников, добровольно участвовать в российских « миротворческих миссиях»;

миротворческих миссиях»; Кремль, похоже, идет на выполнение некоторых требований, ранее озвученных спонсором ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, чтобы наладить отношения с другими националистическими деятелями, которые выступали за аналогичную политику.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW