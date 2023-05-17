В Мариуполе появились плакаты с надписью Украинское лето — фото

17 мая, 15:58
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Неизвестные расклеили плакаты на проспекте Строителей в оккупированном Мариуполе (Фото:Мариупольский горсовет/Telegram)

Неизвестные расклеили плакаты на проспекте Строителей в оккупированном Мариуполе (Фото:Мариупольский горсовет/Telegram)

В оккупированном Мариуполе Донецкой области появились плакаты с надписью Украинское лето.

Соответствующие фото опубликовали в горсовете в Telegram.

Отмечается, что плакаты появились на проспекте Строителей.

На них изображены украинские военные. На некоторых фото изображен российский триколор, который убирают после освобождения города.

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«Они еще раз напомнили российским оккупантам — мариупольцы не хотят оставаться под российским флагом, а ждут ВСУ и возвращения в Украину» — добавили в горсовете.

Мариупольский горсовет
Фото: Мариупольский горсовет
Мариупольский горсовет
Фото: Мариупольский горсовет

Войска РФ укрепляются в Мариуполе на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ.

Власти города заявляли, что российские оккупанты готовятся к серьезной битве за захваченный город.

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Тем временем, в Мариуполе действует партизанское движение. 9 мая там вывесили украинский флаг на здании разрушенного российскими оккупантами дворца культуры Искра.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Партизаны Война России против Украины

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