Маляр о высадку десанта на левом берегу Херсонской области: Поводов для ажиотажа нет 12 августа, 22:28 В Генштабе призвали ждать официальную информацию от силовых структур (Фото:Генштаб ВСУ)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в субботу, 12 августа, прокомментировала информацию о высадке украинского десанта на левом берегу временно оккупированной Херсонской области.

«Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет», — написала она в Telegram.

Маляр сообщила, что недавно вернулась из тех мест. По ее словам, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Замминистра подчеркнула, что Украина бережет людей, поэтому работает контрбатарейно.

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«Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель — вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность», — добавила она.

Ранее Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагеря на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

Аналитики ISW обратили внимание на сообщения нескольких российских военкоров от 8 августа, по словам которых украинские силы высадили десант из семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. Затем военные ВСУ якобы прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров вглубь.