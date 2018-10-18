18 октября 2018, четверг

Пятеро пострадавших в Керчи находятся в коме

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Врачи будут пробовать стабилизировать состояние раненых к утру

Врачи будут пробовать стабилизировать состояние раненых к утру

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что пятеро пострадавших во время теракта в Политехническом колледже Керчи находятся в коме.

Скворцова также отметила, что всего пострадали 68 человек, передает Интерфакс.

"Пятеро - в коматозном состоянии, медики попытаются стабилизировать их состояние к утру",- заявила Скворцова.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже десять человек в тяжелом состоянии попали в реанимацию, их личности пока не установлены.

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Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Согласно последним данным, при взрыве погибли 19 человек, еще более 50 получили ранения, большинство из них - подростки.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство".Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.

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