Пять смертей за два дня в Украине. Что рекомендуют эксперты родителям для предотвращения детских самоубийств

Психологи рекомендуют родителям уважать детей и проводить с ними больше времени

В полиции фиксируют волну детских самоубийств. Только за первый день октября в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Киеве самоубийство совершили трое детей, выпрыгнув из многоэтажных домов, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Вернуться к детям

Детям было по 17, 14 и 13 лет. На следующий день - 2 октября - руки на себя наложили две девушки в Мариуполе 14 и 16 лет, добавил он. "Может, нам нужно остановиться в нашем бесконечном беге и вернуться к нашим детям", - подытожил заместитель главы Нацполиции.

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Полиция пока не называет версий, что именно толкнуло детей на этот шаг. Основными причинами детских самоубийств в полиции раньше называли конлфикты с родителями или в школе, а также неразделенная любовь.

Усиленные эмоции

Начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве Оксана Поплавская рассказала, что ювенальные полицейские проходят специальную подготовку.

За первые 7 месяцев этого года в Украине 58 детей совершили самоубийство

Речь идет о психологических методиках, привлечении общественных деятелей. Но предупредить детские попытки самоубийства довольно трудно.

Суицидальные мысли у детей появляются чаще, чем у взрослых, отметила психолог Наталья Подлесная. На это, по ее словам, влияют различные социальные факторы.

От проблем в семье к алкоголю, наркотикам, нежелательной беременности, насилию - физического, сексуального и эмоционального. Чувство вины, стыда и недовольства собой, которое появляется у ребенка, во много раз сильнее тех, которые переживают взрослые, добавила эксперт.

Чаще дети совершают самоубийства именно в подростковом возрасте - они больше всего уязвимы, считает детский психолог Наталья Простун. В этот период, по ее словам, меняются детские потребности и подросткам сверхважно получать внимание родителей.

Хорошие отношения с родителями

Когда подростки имеют хорошие отношения с родителями, они чувствуют себя в безопасности, качество их жизни улучшается, отметила эксперт.

Родители должны с детства общаться с ребенком, обсуждать и анализировать жизненные ситуации

По словам психологов, чтобы предотвратить депрессию и самоубийство детей, родителям нужно проводить с ними больше времени, учиться относиться к ним с уважением, выслушивать, обсуждать проблемы, чувства и поддерживать.

Отсутствие социальных связей у этих детей способствует таким кардинальным решением - покончить жизнь самоубийством, отметил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Он также отметил определенную взаимосвязь между буллингом и самоубийствами.

Ранее полиция сообщала, что за первые 7 месяцев этого года в Украине 58 детей совершили самоубийство. При этом полиция в целом за это время фиксировала 156 попыток детских суицидов.