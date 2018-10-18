18 октября 2018, четверг

Пять погибших взрослых, 15 студентов, из них шесть несовершеннолетних: "власти Крыма" обнародовали список погибших в колледже Керчи

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Опубликован список погибших в керченском колледже

Опубликован список погибших в керченском колледже

На сайте крымского "правительства" опубликован список погибших в результате стрельбы и взрывов в политехническом колледже оккупированной Керчи.

По данным "властей" Крыма, среди 20 погибших - пять работников колледжа, 15 студентов, из которых шесть несовершеннолетних.

Список погибших в колледже выглядит так:

 Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения

 Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения

 Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения

 Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения

 Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения

 Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения

 Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения

 Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения

 Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения

 Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения

 Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения

 Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения

 Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения

 Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения

 Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения

 Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения

 Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения

 Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения

 Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

В списке не указан студент, которого обвинили в совершении стрельбы и взрывов.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

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