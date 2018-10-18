Пять погибших взрослых, 15 студентов, из них шесть несовершеннолетних: "власти Крыма" обнародовали список погибших в колледже Керчи

На сайте крымского "правительства" опубликован список погибших в результате стрельбы и взрывов в политехническом колледже оккупированной Керчи.
По данным "властей" Крыма, среди 20 погибших - пять работников колледжа, 15 студентов, из которых шесть несовершеннолетних.
Список погибших в колледже выглядит так:
Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения
Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
В списке не указан студент, которого обвинили в совершении стрельбы и взрывов.
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