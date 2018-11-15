15 ноября 2018, четверг

Пьяный сотрудник прокуратуры устроил аварию на Броварском проспекте в Киеве - соцсети

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Виновник ДТП сам заявил, что работает в прокуратуре
Фото: Киев Оперативный

Виновник ДТП сам заявил, что работает в прокуратуре

В ночь на четверг, 15 ноября, на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием Toyota Camry и у Range Rover.

При этом в сообществе Киев Оперативный в Facebook рассказали, что аварию спровоцировал сотрудник прокуратуры.

Как сообщается, он выехал на служебном автомобиле на встречную полосу движения, где совершил столкновение с внедорожником.

В результате происшествия водитель Range Rover был госпитализирован.

"Никаких документов (на авто или на самого пьяницу) не было, но как только он вышел из машины - очень громко кричал, что он из прокуратуры. Неизвестно пока из военной, генеральной или местной какой-то", - говорится в сообщении.

Официальных подтверждений того, что виновник ДТП является работником прокуратуры, на данное время нет.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове