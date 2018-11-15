Пьяный сотрудник прокуратуры устроил аварию на Броварском проспекте в Киеве - соцсети

Виновник ДТП сам заявил, что работает в прокуратуре

В ночь на четверг, 15 ноября, на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием Toyota Camry и у Range Rover.

При этом в сообществе Киев Оперативный в Facebook рассказали, что аварию спровоцировал сотрудник прокуратуры.

Как сообщается, он выехал на служебном автомобиле на встречную полосу движения, где совершил столкновение с внедорожником.

В результате происшествия водитель Range Rover был госпитализирован.

"Никаких документов (на авто или на самого пьяницу) не было, но как только он вышел из машины - очень громко кричал, что он из прокуратуры. Неизвестно пока из военной, генеральной или местной какой-то", - говорится в сообщении.

Официальных подтверждений того, что виновник ДТП является работником прокуратуры, на данное время нет.