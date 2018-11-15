Пьяный сотрудник прокуратуры устроил аварию на Броварском проспекте в Киеве - соцсети

В ночь на четверг, 15 ноября, на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием Toyota Camry и у Range Rover.
При этом в сообществе Киев Оперативный в Facebook рассказали, что аварию спровоцировал сотрудник прокуратуры.
Как сообщается, он выехал на служебном автомобиле на встречную полосу движения, где совершил столкновение с внедорожником.
В результате происшествия водитель Range Rover был госпитализирован.
"Никаких документов (на авто или на самого пьяницу) не было, но как только он вышел из машины - очень громко кричал, что он из прокуратуры. Неизвестно пока из военной, генеральной или местной какой-то", - говорится в сообщении.
Официальных подтверждений того, что виновник ДТП является работником прокуратуры, на данное время нет.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
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