Пьяные охранники незаконной стройки устроили ночью в Киеве стрельбу в парке - соцсети

В ночь на субботу, 13 января, в столичном парке Кристерова горка пьяная компания на автомобиле ВАЗ устроила стрельбу.

Как рассказали в сообществе Киев Оперативный, инцидент начался, когда группа молодых людей сделала им замечание из-за распития алкоголя и вызывающего поведения, и начала звонить в полицию.

"Далее - конфликт и угрозы, которые не закончились просто болтовней. Один из компании #2 (представился сотрудником СБУ) достает Форт-12 и начинает хаотично стрелять, когда остается одна пуля - он решает выстрелить в ногу парню, который звонил на 102. От ранения в ногу парня реально спасает вейп, который был в то момент в кармане", - говорится в сообщении.

Когда же на место прибыли правоохранители, хулиганы попытались сбежать, однако были заблокированы.

После этого агрессивная компания начала утверждать, что водитель машины сбежал, а все они всего лишь пассажиры.

При этом один из них решил спрятать ключи от автомобиля себе в трусы.

"Драгер водитель задул на 1,72 промилле, едва не сломав его. Авто эвакуировано. Все участники события доставлены в Подольское УП для составления соответствующих материалов. Местные жители говорят, что видели эту машину неоднократно и именно эти люди защищают "незаконное строительство", которое сейчас ведется в парке", - указано в информации в сообществе.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяная компания напала на полицейских и разбила патрульный автомобиль.