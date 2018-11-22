Пьяное ДТП в Киеве: водитель Toyota врезался в столб и перекрыл движение

Ночью в Киеве на улице семьи Сосниных пьяный водитель Toyota Corolla устроил ДТП, врезавшись в столб.

Как сообщает Информатор, владелец авто не заметил столб и въехал в него. После столкновения авто заблокировало движение на проезжей части.

На полу около водительского сидения правоохранители обнаружили бутылку мартини. У водителя была невнятная речь и запах алкоголя изо рта, он неровно передвигался и аргументировал это тем, что ударился головой во время столкновения, но проходить проверку на драгере не захотел.

По словам свидетеля аварии, автомобиль неровно двигался по дороге, после чего въехал прям в электрический столб, у которого от столкновения отвалился плафон. Владелец авто не пытался выйти из машины, очевидец достал его оттуда и попытался оказать первую помощь, вызвал экстренные службы. Также он заметил, что пострадавший находился в подозрительно расслабленном и спокойном состоянии.

Мужчина получил незначительную травму головы. Медики оказали первую помощь, от госпитализации он отказался. Во время допроса правоохранителями водитель засыпал, его увезли в участок.