22 ноября 2018, четверг

Пьяное ДТП в Киеве: водитель Toyota врезался в столб и перекрыл движение

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Водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения
Фото: Информатор

Водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения

Ночью в Киеве на улице семьи Сосниных пьяный водитель Toyota Corolla устроил ДТП, врезавшись в столб.

Как сообщает Информатор, владелец авто не заметил столб и въехал в него. После столкновения авто заблокировало движение на проезжей части.

На полу около водительского сидения правоохранители обнаружили бутылку мартини. У водителя была невнятная речь и запах алкоголя изо рта, он неровно передвигался и аргументировал это тем, что ударился головой во время столкновения, но проходить проверку на драгере не захотел.

По словам свидетеля аварии, автомобиль неровно двигался по дороге, после чего въехал прям в электрический столб, у которого от столкновения отвалился плафон. Владелец авто не пытался выйти из машины, очевидец достал его оттуда и попытался оказать первую помощь, вызвал экстренные службы. Также он заметил, что пострадавший находился в подозрительно расслабленном и спокойном состоянии.

Мужчина получил незначительную травму головы. Медики оказали первую помощь, от госпитализации он отказался. Во время допроса правоохранителями водитель засыпал, его увезли в участок.

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