Пьяная женщина на Jaguar разбила в Одессе сразу пять машин - фото

На Сабанеевом мосту в Одессе женщина за рулем Jaguar с номерами непризнанного Приднестровья устроила масштабное ДТП.

Как сообщает портал odessa.online, поворачивая с улицы Гоголя, она протаранила сразу пять машин.

Никто из людей в результате аварии не пострадал.

При этом отмечается, что женщина была пьяна, и тест на драгере показал 2,46 промилле алкоголя в ее крови при норме 0,2 промилле.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный водитель разбил топором собственный автомобиль.