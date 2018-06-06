06 июня 2018, среда

Пьяная женщина на Jaguar разбила в Одессе сразу пять машин - фото

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Драгере показал 2,46 промилле алкоголя в крови женщины

Драгере показал 2,46 промилле алкоголя в крови женщины

На Сабанеевом мосту в Одессе женщина за рулем Jaguar с номерами непризнанного Приднестровья устроила масштабное ДТП.

Как сообщает портал odessa.online, поворачивая с улицы Гоголя, она протаранила сразу пять машин.

Никто из людей в результате аварии не пострадал.

При этом отмечается, что женщина была пьяна, и тест на драгере показал 2,46 промилле алкоголя в ее крови при норме 0,2 промилле.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный водитель разбил топором собственный автомобиль.

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