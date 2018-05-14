Пьяное ДТП в Киеве: полиция нашла водителя-беглеца, оставившего жену и детей

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Водителя уже допросили
Фото: Информатор

Водителя уже допросили

Полицейские установили личность водителя, который скрылся с места ДТП после того, как въехал на внедорожнике Toyota FJ в здание пиццерии на Днепровской набережной в Киеве.

Об этом пишет ТСН.

Водитель запомнился тем, что покинул на месте аварии жену и детей.

Известно, что виновника дорожно-транспортного происшествия уже допросили и отпустили.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным издания, джип мужчине дал его знакомый, который, в свою очередь, тоже взял авто в аренду.

Напомним, 14 мая на Днепровской набережной в Киеве мужчина за рулем Toyota FJ врезался в здание пиццерии Positano (ТЦ Silver Breeze).

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