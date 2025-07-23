Глава МВД предположил, что обыски НАБУ у командующего Нацгвардии Пивненко могли проводиться по «прямому указанию» спецслужб РФ

Как отметил глава МВД Игорь Клименко, впоследствии обвинения в адрес командующего Нацгвардии Александра Пивненко не подтвердились. (Фото: Oleksandr Pivnenko via Facebook)

Глава МВД Украины Игорь Клименко не исключает, что майские обыски сотрудниками НАБУ у командования Нацгвардии могли быть организованы по «прямому указанию» спецслужб РФ.

Об этом 23 июля сообщили представители МВД в комментарии NV.

Клименко заявил, что придерживается такого мнения из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами отдельных сотрудников НАБУ.

Реклама

«Вы представляете, как это повлияло на моральный дух боевых бригад Нацгвардии? Я сначала сам разобрался в ситуации, разговаривал с Семеном Юрьевичем Кривоносом (директором НАБУ — ред.), когда понял, что к чему, что к (командующему Нацгвардии генералу — ред.) Пивненко претензий нет, то поехал на фронт. И там встречался с командирами бригад, с личным составом. Потому что командующий для них — авторитет», — сказал глава МВД.

Как отметил Клименко, впоследствии обвинения вадрес командующего Нацгвардии в присвоении 400 млн гривен не подтвердились.

«Я согласен, абсолютно, что коррупция должна быть искоренена. Но эффективнее, если мы будем эту коррупцию искоренять через совместную работу. А не использовать необдуманные основания. Пример я конкретно приведу по Министерству внутренних дел — по обыскам в Нацгвардии. Итак, первое — обвинение командующего Национальной гвардии в присвоении четырехсот миллионов гривен. Это не подтвердилось. Я лично ходил на заседания комитетов, временных следственных комиссий», — заявил министр.

По словам Клименко, в итоге в МВД было принято создание в Нацгвардии подразделения, которое занимается внутренней безопасностью.

«Более того, мы создали в Нацгвардии подразделение вроде внутренней безопасности. Оно как раз и должно контролировать процессы закупок, чтобы не было злоупотреблений. Это тоже часть контроля», — подытожил он.

Обыски у руководства Нацгвардии и дело НАБУ — что известно

10 мая в СМИ появилась информация о том, что НАБУ проводит обыски, в частности, у командующего Нацгвардии бригадного генерала Александра Пивненко и должностных лиц департамента логистики НГУ.

По данным издания, служащих, включая Пивненко, подозревают в причастности к получению более 190 млн грн неправомерной выгоды и растрате почти 200 млн грн.

Впоследствии МВД сообщило об отстранении от должностей шести должностных лиц НГУ, не уточнив, о ком идет речь. Назначено служебное расследование.

12 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро заявили, что не будут комментировать ход и результаты следственных действий в уголовных производствах.

В то же время в САП указали, что проведение обысков «не указывает на виновность тех или иных лиц в совершении уголовных преступлений». Прежде всего следственные действия означают проверку версий и направлены на сбор доказательств.

В тот же день руководство Нацгвардии сообщило, что Пивненко не отстраняли от исполнения обязанностей.

Командир первого корпуса Национальной гвардии Азов Денис Прокопенко (позывной Редис) и экс-начальник штаба бригады Азов Богдан Кротевич (позывной Тавр) публично поддержали Пивненко.