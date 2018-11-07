Письмо Лаврову и слиток золота: СБУ сообщила детали громких обысков у матери погибшей экс-регионалки Бережной

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков у матери погибшей регионалки Ирины Бережной Елены и лидера Союза левых сил Василия Волги изъяли доказательства сотрудничества со спецслужбами РФ.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, у Елены Бережной, лидера общественной организации Сила добра, обнаружили письмо на имя министра иностранных дел РФ Серия Лаврова о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине и килограммовый слиток золота. О ее антиукраинской деятельности также свидетельствуют изъятые документы и электронные носители, отметили в спецслужбе.

Во время обысков у лидера Союза левых сил Василия Волги оперативники изъяли оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество с Россией. У других фигурантов обнаружили незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику, заявили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что обыски проводились в рамках уголовного производства по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и государственная измена). Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним, что 6 ноября СБУ провела обыски у ряда представителей пророссийской общественной организации, в том числе у матери экс-народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной Елены.

5 августа 2017 года бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в ДТП, которое произошло на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

Елена Бережная известна своими антиукраинскими заявлениями. В мае 2018 года ее задержала полиция за запрещенную украинским законодательством георгиевскую ленту.