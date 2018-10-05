"Письма счастья" и автоматические камеры. Что важно знать о новой системе фиксации нарушений на дорогах

27 сентября в Украине вступил в силу закон, разрешающий автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах. А 3 октября правительство расширило перечень приборов, которые могут регистрировать такие случаи.

НВ рассказывает о том, какую систему фиксации нарушений планируют создать в результате этих нововведений и почему власти инициировали такие шаги.

Что происходит

3 октября Кабинет министров Украины расширил список приборов, с помощью которых можно фиксировать нарушения правил дорожного движения на дорогах, а также использовать их данные как доказательство для привлечения нарушителей к ответственности.

Речь идет о применении техники, которая позволяет в автоматическом режиме фиксировать нарушения ПДД – как на фото, так и на видео. Таким образом, отслеживать нарушителей теперь смогут не только патрульные с приборами дистанционного измерения скорости, но и общегосударственная автоматическая система видеофиксации нарушений. В правительстве надеются использовать в том числе приборы отечественного производства.

К тому же, 27 сентября вступил в силу принятый еще в конце 2017-го закон №5364, который, среди прочего, узаконил автоматическую фото- и видео фиксацию дорожных нарушений в Украине.

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Почему вводят новшества

Новое решение правительства принято в рамках усилий Министерства внутренних дел повысить безопасность дорожного движения. По данным Нацполиции, в 2017 году в результате ДТП в Украине погибли 3 тыс. 432 человека (почти столько же стали жертвами аварий и в 2016-м), еще 34,7 тыс. получили травмы. Ежесуточно в Украине из-за аварий на дорогах гибнет в среднем 8 человек, а почти сотня людей травмируется.

В правительстве надеются, что к 2020 году количество смертей и травм из-за ДТП сократится на 30%

При этом в 2017-м полицейские зафиксировали свыше 114 тыс. случаев управления транспортом в нетрезвом виде - на четверть больше, чем годом ранее.

В связи с этим МВД инициировало Стратегию повышения безопасности дорожного движения – Кабмин принял ее летом 2017-го года, а в марте 2018-го утвердил меры по воплощению в жизнь этого документа. В правительстве надеются, что к 2020 году количество смертей и травм из-за ДТП сократится на 30%.

Внедрение автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений как раз и является частью данной стратегии. Ведь превышение скорости движения в МВД называют одной из главных причин ДТП – наряду с нарушением правил маневрирования, правил проезда перекрестков, а также несоблюдением безопасной дистанции и управлением автомобилем в состоянии опьянения.

Как будет работать автоматическая система видеофиксации нарушений

По данным Кабмина, всего Украине понадобится более 2 тысяч приборов автоматической фиксации нарушений на дорогах. В правительстве расчитывают, что 200-300 таких комплексов заработают по всей стране уже до конца 2018 года. Оценочная стоимость одного такого прибора составляет $ 15-40 тысяч.

Однако перед установкой они должны быть проверены и верифицированы, на что также понадобится время и средства - стоимость оценки соответствия одного прибора колеблется от 8 тыс. до 120 тыс. гривен.

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Устройства видеофиксации будут устанавливать в местах концентрации аварий - на перекрестках, светофорах и распределительных полосах. Каждый город по согласованию с полицией сможет самостоятельно устанавливать и обслуживать камеры видеонаблюдения, но это станет возможным после принятия необходимой законодательной базы.

Владельцы автомобилей смогут зарегистрироваться в специальном электронном кабинете и внести информацию о фактическом ответственном пользователе машины

Система камер будет фиксировать нарушения на дорогах в автоматическом режиме. Затем фото- или видеодоказательство нарушения будет отправляться общий центр обработки данных МВД и Национальной полиции, где обещают использовать защищенные каналы связи для передачи этих данных.

Специальные операторы будут проверять зафиксированные системой нарушения, определять пользователя транспортного средства, составлять уведомление о правонарушении и отправляет его Укрпочтой заказным письмом. Такие "письма счастья" получат те, кто является зарегистрированным владельцем транспортного средства, в отношении которого было зафиксировано нарушение.

В то же время владельцы автомобилей смогут зарегистрироваться в специальном электронном кабинете и внести информацию о фактическом ответственном пользователе машины, чтобы письма о нарушениях ПДД направлялись именно ему.

Аналогичным образом будут уведомлять и нарушителей обновленных правил парковки – для фиксации подобных нарушений также могут применять стационарные автоматические камеры.

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А как будут контролировать скорость патрульные?

С понедельника, 8 октября, на украинских дорогах восстановят контроль скорости и со стороны патрульных. Полицейские начнут применять на дорогах портативные приборы для измерения скорости TruCam - в тех местах, где аварии происходят наиболее часто.

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Прибор TruCAM / Фото Нацполиции

При этом полиция совместно с Укравтодором обещают отметить такие места, где будет осуществляться контроль, соответствующими дорожными знаками о фото- и видеофиксации нарушений.

Кроме того, информация о наиболее опасных участках дорог и точках использования приборов TruCAM будет опубликована на сайтах Нацполиции и Департамента патрульной полиции, а также на их страницах в Facebook.

В течение первой недели после 8 октября полиция обещает использовать приборы TruCAM только в пилотном режиме, чтобы водители привыкли к нововведению. Предупреждать о правонарушениях в течение недели будут в устной форме.

Портативное устройство измерения скорости TruCam производится в США и получило соответствующий сертификат от Государственной службы связи и информации Украины.

Прибор с лазерным наведением позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, работает до 15 часов без подзарядки. В нем встроена карта памяти на 16 тыс. видеороликов или 40 тыс. фото. Прибор делает до трех фотокадров в секунду и способен работать в двух режимах - автоматическим и ручном. Кроме того, он оборудован GPS-датчиком.

Что может грозить водителям-нарушителям

В МВД также планируют доработать систему штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. В правительстве хотят предусмотреть не только денежные штрафы, но и систему накопления баллов - за определенное их количество автомобилистам будет грозить временное лишение водительского удостоверения.

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