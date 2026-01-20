Удар по восстановлению Киева. После ночной атаки без тепла в столице снова более 5,6 тыс. многоэтажек, левый берег — без воды
Последствия российской атаки на Киев в ночь на 20 января 2026 года (Фото: NV)
После российской атаки в ночь на вторник, 20 января, без тепла в Киеве остались 5635 многоэтажек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, почти 80% из них — это дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.
«На вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января», — подчеркнул мэр.
Кроме того, в результате ночной атаки левый берег города пока без водоснабжения.
«Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян», — подчеркнул Виталий Кличко.
Он также сообщил, что в результате атаки в Днепровском районе пострадал один человек.
«Находится в стационаре одной из столичных больниц», — отметил мэр.
В ночь на вторник, 20 января, российские оккупанты атаковали Киев баллистикой. В городе прогремела серия мощных взрывов, вспыхнул пожар.
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) предупредили, что из-за сложной энергетической ситуации в столице в результате очередного российского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями.