Последствия российской атаки на Киев в ночь на 20 января 2026 года (Фото: NV)

После российской атаки в ночь на вторник , 20 января, без тепла в Киеве остались 5635 многоэтажек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, почти 80% из них — это дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.

«На вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января», — подчеркнул мэр.

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Кроме того, в результате ночной атаки левый берег города пока без водоснабжения.

«Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян», — подчеркнул Виталий Кличко.

Он также сообщил, что в результате атаки в Днепровском районе пострадал один человек.

«Находится в стационаре одной из столичных больниц», — отметил мэр.

В ночь на вторник, 20 января, российские оккупанты атаковали Киев баллистикой. В городе прогремела серия мощных взрывов, вспыхнул пожар.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) предупредили, что из-за сложной энергетической ситуации в столице в результате очередного российского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями.